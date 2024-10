Parkinson,un focus all'ospedale di Verduno perpazienti ed operatori

La Malattia di Parkinson è attualmente la seconda malattia neurodegenerativa più comune. È caratterizzata non solo da disturbi sensorimotori (bradicinesia, rigidità muscolare, instabilità posturale e tremore a riposo), ma anche da manifestazioni non motorie quali disturbi dell’umore, deficit cognitivi, disturbi disautonomici e disturbi del sonno, che complessivamente ne rendono estremamente eterogeneo il quadro clinico. La malattia è resa ancor più eterogenea dalla variabile progressione, dalla risposta ai farmaci assunti e dalle potenziali complicanze correlate al trattamento.

La persona con Malattia di Parkinson presenta una disabilità progressiva e complessa che necessita di una presa in carico multidisciplinare in tutte le fasi della patologia, con modalità organizzativa di “rete”, tale da garantire risposte appropriate ed efficaci durante tutta l’evoluzione clinica e funzionale della patologia, a partire dalla diagnosi iniziale.

L’approccio più attuale alla persona dimostra come la valutazione ed il trattamento riabilitativo multidimensionale e multiprofessionale siano fondamentali in affiancamento alla terapia farmacologica. La presa in carico del paziente deve avvenire precocemente da parte di tutti i professionisti coinvolti (neurologi, fisiatri, foniatri, psicologi, infermieri, dietisti, fisioterapisti, logopedisti, assistenti sociali, etc.), garantendo una gestione omogenea del percorso riabilitativo e di trattamento della malattia, facilitando una condivisione dei percorsi e pari opportunità di accesso ai trattamenti.

Nell’ottica di conoscere meglio questa malattia e di fare luce sulle attuali possibilità terapeutiche, il 9 novembre 2024, dalle ore 14.30, presso l’Auditorium dell’Ospedale di Verduno , avrà luogo un convegno a carattere divulgativo aperto a pazienti, caregiver e operatori della salute, in cui saranno condensate le migliori evidenze scientifiche nell’ambito della cura e della riabilitazione.

Con l’occasione, saranno presentati i percorsi proposti all’interno dell’ASL CN2, finalizzati a rispondere al meglio ai bisogni di salute specifici della persona con Malattia di Parkinson. L’evento costituirà, inoltre, un primo passo finalizzato alla promozione del rapporto fondamentale tra associazioni, territorio e ospedale.

“Attraverso questo evento vogliamo sensibilizzare la collettività su un tema così delicato come la malattia di Parkinson, con l’obiettivo di informare su come i vari attori coinvolti nella presa in carico e nella gestione del paziente operano e si coordinano” dichiara il dottor Giancarlo Rando, Direttore SC Recupero e Riabilitazione Funzionale ASLCN2. “Prossimamente verrà costituita un’associazione locale di pazienti, costruita sul modello dell’Associazione Nazionale e che farà riferimento anche all'esperienza della vicina realtà cuneese Parkimaka, che ha già dato dimostrazione di saper operare con efficacia”.

Il convegno è ad ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare: fisiatria.verduno@aslcn2.it

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che si tengono sempre più numerosi presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, il nosocomio Ferrero di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.