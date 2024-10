Cuneoginnastica fa suo il titolo regionale con la squadra allieve di artistica in Gold 2

Domenica 27 ottobre si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Allieve Gold 2 della Federazione Ginnastica d'Italia (FGI).

Nuovamente protagoniste le ginnaste della Cuneoginnastica di Artistica, che migliorano il punteggio di ben 7 punti rispetto alla prima prova e si aggiudicano non solo il primo posto di giornata, ma anche il titolo di Campionesse Regionali.

Si qualificano inoltre di diritto per la finale nazionale di Campionato, che si terrà il 30 novembre a Riccione.

Le squadre campioni regionali infatti non accedono alla fase interregionale ma approdano direttamente al Campionato italiano.

Una conferma che dimostra ancora una volta quanto le giovani ginnaste stiano lavorando con costanza e determinazione per raggiungere i loro sogni e gli obiettivi prefissati e concordati insieme ai loro tecnici.

Un ottimo lavoro portato avanti con passione e impegno da parte delle sei allieve: Caterina Reinero Shahini (2012), Sophia Delfino (2013), Arianna Olivero (2014), Greta Cozzolino e Giulia Pellegrino (2015) e Anastasia Dotta (2016).

Prossimo obiettivo sarà dunque la finalissima nazionale, gara che le giovani ginnaste stanno già preparando in palestra.

In questa gara le “ginnastine” cercheranno di ottenere un punteggio interessante per guadagnarsi un posto tra le prime 10 squadre d’Italia che, dopo la qualificazione del sabato si esibiranno nuovamente la domenica mattina per contendersi il podio