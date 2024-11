Cuneo, cambio del Comandante del 2° Reggimento Alpini: passaggio di consegne da Massimiliano Fassero a Davide Marini

Il Colonnello Davide Marini ha assunto oggi il comando del 2° Reggimento alpini, ricevendo dal pari grado Colonnello Massimiliano Fassero la Bandiera di Guerra dell’unità. Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una cerimonia militare che si è svolta alla caserma "S. Ten. Ignazio Vian", presieduta dal Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata David Colussi, presenti le autorità locali civili e militari.

Il Colonnello Fassero, già Comandante del Battaglione Alpini “Saluzzo”, nel tracciare un bilancio della sua esperienza alla guida del Doi, ha sottolineato l’aspetto fondamentale dell’addestramento nelle attività del Reggimento della Taurinense, che ha operato con professionalità e versatilità in Italia e all’estero in ambito NATO e in missioni bilaterali, in Iraq e Libia. Sul territorio nazionale l’unità continua a fornire un notevole contributo all’operazione “Strade Sicure”, a tutela dei cittadini.

“Negli ultimi due anni il 2° Alpini ha condotto un intenso ciclo addestrativo in montagna e a climi rigidi, mirato tra l’altro a raggiungere la preparazione necessaria ad affrontare la complessa esercitazione multinazionale NATO denominata “Nordic Response 24”, svolta in Norvegia a cavallo dei mesi di febbraio e marzo di quest’anno, ben oltre il circolo polare artico, in un realistico scenario di warfighting a 40 gradi sotto zero. La partecipazione all’esercitazione alleata ha contribuito notevolmente all’acquisizione della capacità di combattimento in ambiente artico dell’Esercito, rappresentando una sfida unica nel suo genere”, ha dichiarato il Col. Fassero, sottolineando la centralità della componente umana dell’Esercito, dal punto di vista dei valori e dell’impegno nel processo di innovazione tecnologica intrapreso dalla Forza Armata.

Il Comandante uscente ha poi evidenziato la collaborazione con le istituzioni e le comunità locali, che ha facilitato la condotta di attività addestrative del Reggimento, grazie al tradizionale radicamento delle Truppe Alpine dell’Esercito nel territorio.

Alla vigilia della cerimonia, il Colonnello Fassero e il Sottufficiale di Corpo, Primo Luogotenente Cristian Allione, avevano reso Onore ai Caduti deponendo una corona di fiori al Monumento all’interno del Sacrario del 2° Reggimento Alpini e al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, dove successivamente ha salutato i Presidenti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini della Provincia di Cuneo.