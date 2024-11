Grande successo per la decima edizione di “Questo è Halloween” a Carmagnola, sostenuta da Banca Territori del Monviso

Si è conclusa con grande successo la decima edizione della manifestazione “Questo è Halloween” che si è svolta il 31 ottobre nel cuore di Carmagnola. Banca Territori del Monviso, in collaborazione con Essenza Danza, ha organizzato laboratori creativi presso gli Antichi Bastioni, dove i bambini e le bambine hanno colorato il proprio medaglione raffigurante “Noccio”, la mascotte della banca.

Noccio ha raccontato ai più piccoli l’importanza del risparmio, sia economico che di risorse, presentandosi nell’occasione in una versione speciale, vestita da streghetta. La sua storia è stata condivisa anche sui diari degli istituti comprensivi di Carmagnola, sottolineando l’impegno di BTM nel sensibilizzare i giovani sul valore del risparmio.

Il Direttore Generale BTM, Luca Murazzano, ha dichiarato: “Siamo felici di sostenere eventi come ‘Questo è Halloween’, che non solo intrattengono e divertono i più piccoli, ma educano le nuove generazioni approcciando in maniera ludica e semplice temi complessi come quello dell’educazione finanziaria. È fondamentale trasmettere l’importanza del risparmio fin dalla giovane età e la nostra mascotte, la nocciolaia ‘Noccio’, è un simbolo di questo messaggio.”

La manifestazione ha visto un’affluenza straordinaria, trasformando il centro storico di Carmagnola in una “spaventosa” città decorata con zucche e ragnatele, grazie alla sinergia tra commercianti e cittadini. Quest’anno, il tema centrale è stato “Il Ragno”, invitando a superare paure e superstizioni, e a riconoscere il ruolo fondamentale di questo insetto nel nostro ecosistema.

L’evento si è concluso con le premiazioni del concorso dedicato ai bambini delle scuole primarie, celebrando la creatività e l’immaginazione dei più piccoli.

In questa giornata speciale, che coincide anche con la Giornata Mondiale del Risparmio, Banca Territori del Monviso ribadisce il suo impegno nel promuovere una cultura del risparmio e dell’educazione finanziaria.