TRENT'ANNI DALL'ALLUVIONE / Tutte le iniziative di commemorazione ad Alba

Martedì 5 novembre alle ore 18 in Piazza Risorgimento ad Alba l’Amministrazione comunale insieme alle associazioni di Protezione Civile ricorderà le vittime dell’alluvione del 5 e 6 novembre del 1994 quando Alba fu travolta dal fiume Tanaro portando morti ed ingenti danni al territorio.

Nel trentennale da quei tragici eventi, una cerimonia in ricordo in Piazza Risorgimento con gli interventi istituzionali.

Poi, il corteo attraverserà via Cavour, Piazza Garibaldi e Corso Torino fino ad arrivare sul vecchio ponte Albertino per il lancio della corona di alloro sul fiume Tanaro.

Come ogni anno, saranno ricordati così Caterina Giobergia e Felicita Bongiovanni morte all’interno della casa di riposo Ottolenghi, Maria Magliano Sobrino e il nipotino Riccardo Sobrino travolti dall’acqua in via Piera Cillario, i coniugi Daniele Vola e Daniela Mascarello sommersi presso la ditta Aimeri, Emiliano Rossano di Macellai travolto dalla piena del Tanaro nella zona del ponte nuovo della tangenziale di Alba, i coniugi Carmine Iannone e Maria Di Paola di Nichelino morti per l’alluvione sulla tangenziale di Alba.

L’iniziativa nell’ambito del calendario “1994-2024 | 30 anni dopo l’alluvione” realizzato dall’Amministrazione comunale di Alba insieme a diverse associazioni di protezione civile, ambientali e culturali, con la collaborazione ed il patrocinio della Regione Piemonte, con il patrocinio della Provincia di Cuneo, con la collaborazione del Comando Vigili del Fuoco di Cuneo, per commemorare il trentennale dell’alluvione.

Gli appuntamenti:

Lunedì 4 ore 18

Inaugurazione mostra fotografica “1994 L'Alluvione”

Foyer del Teatro Sociale “G. Busca”

Fino a domenica 17 novembre

Orari: sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 oltre aperture speciali.

A cura del Gruppo Fotografico Albese e Aica (Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale).

Martedì 5 novembre mattina

Esercitazione evacuazione scuole negli Istituti Comprensivi Scolastici di Alba

Martedì 5 novembre ore 12

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” – Palazzo Comunale

Presentazione opuscolo e progetto "cittadini attivi nell'adattamento ai cambiamenti climatici".

A cura del Comune di Alba in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Scolastici ed il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Martedì 5 novembre ore 18

Piazza Risorgimento e Vecchio ponte Albertino sul fiume Tanaro

Commemorazione vittime alluvione con cerimonia in ricordo in Piazza Risorgimento. Dopo gli interventi istituzionali, il corteo attraverserà via Cavour, Piazza Garibaldi e Corso Torino ed arriverà sul vecchio ponte Albertino per il lancio della corona di fiori sul fiume Tanaro.

A cura del Comune di Alba

Martedì 5 novembre dalle ore 18 alle 23

Via Ognissanti, 30 - sede Associazione Radioamatori Italiani sezione “Ugo Preti” di Alba

Incontro con i radioamatori che hanno contribuito ad assicurare i collegamenti radio nei giorni dell'alluvione.

A cura dell’Associazione Radioamatori Italiani sezione “Ugo Preti” di Alba

Mercoledì 6 novembre

La forza di ricostruire: giornata di ricordo e confronto promossa dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Alba

ore 10

Auditorium Fondazione Ferrero – via Strada di Mezzo, 44

Convegno tecnico su cosa accadde nel 1994 e cosa la Grande Alluvione ha insegnato come sua eredità.

ore 15

Teatro Sociale “G. Busca”

Celebrazione per le donne e gli uomini che in quei giorni di 30 anni fa scesero in campo, con le loro mani nel fango, per ridare al Piemonte forza e speranza.

Sabato 9 novembre - ore 16.30

Sala Consiglio “Teodoro Bubbio” – Palazzo Comunale

I volontari e la Protezione Civile a 30 anni dall'alluvione: premiazioni e riconoscimenti

A cura del Comune di Alba

Sabato 9 novembre - ore 18

Cattedrale di San Lorenzo

Santa Messa in ricordo delle vittime officiata dal vescovo monsignor Marco Brunetti

Domenica 10 novembre ore 17

Teatro Sociale “G. Busca”

Un concerto per ricordare con L'Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882”

A cura del Comando Vigili del Fuoco di Cuneo

Lunedì 11 novembre dalle ore 9 alle ore 18

Teatro Sociale “G. Busca”

Convegno "La lezione del Tanaro 1994 – 2024"

A cura dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo.

Giovedì 14 novembre ore 21

Teatro Sociale “G. Busca” – sala storica Marianna Torta Morolin

Testimonianze 30 anni dopo - i protagonisti

A cura di Associazione Alec onlus & Gruppo Fotografico Albese

Sabato 16 novembre dalle ore 15 alle ore 19

Premio Aica per la Comunicazione Ambientale, con premio speciale "Comunicare la prevenzione dei rischi"

dalle ore 15 alle ore 16 visita guidata mostra fotografica Foyer del Teatro Sociale;

dalle ore 16 alle ore 18 cerimonia di premiazione nella sala conferenze del Seminario Diocesano;

dalle 18 aperitivo nel Foyer del Teatro Sociale e visita alla mostra fotografica.

A cura di Associazione Internazionale Comunicazione Ambientale e Gruppo Fotografico Albese.

Venerdì 22 novembre ore 21

Cine Teatro Moretta

Spettacolo Teatrale “Voglio raccontarti una storia: l'alluvione raccontata a chi non c'era”

A cura di Stroppiana S.p.A. e E.R.I.C.A. – Educazione Ricerca Informazione Comunicazione Ambientale Società Cooperativa.

Fino a domenica 10 novembre

Mostra fotografica "Memorie d'acqua"

Chiesa di San Giuseppe

Orari: lunedì ore 10.00 - ore 13.00;

da martedì a venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.00;

sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

A cura dell’associazione Proteggere Insieme e del Centro Culturale San Giuseppe.

Da lunedì 4 a domenica 17 novembre

Foyer del Teatro Sociale “G. Busca”

I giovani dell’Associazione Wild Life Protection guideranno gli studenti delle scuole in

visita didattica all'esposizione fotografica “1994 L'Alluvione” a cura del Gruppo Fotografico Albese.

Per le scuole, su prenotazione a: info@gruppofotograficoalbese.it

Da martedì 5 a domenica 17 novembre

Itinerario fotografico guidato a cura del C.A.I. sui luoghi dell'alluvione (zone della città)

In mattinata su prenotazione per le scuole e per gruppi.

Prenotazioni scrivere a: info@gruppofotograficoalbese.it.

A cura di C.A.I. Club Alpino Italiano sezione di Alba & Gruppo Fotografico Albese.