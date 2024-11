Ecco alcuni suggerimenti per trascorrere la domenica in Granda

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it/

CUNEO

MOSTRA FOTOGRAFICA

Da venerdì 1 novembre presso Palazzo Santa Croce, mostra fotografica "Destino Diviso - un dialogo fotografico tra forza e vulnerabilità". Ingresso libero. Orari: venerdì 17.30-22, sabato e domenica 15.30-19. Orari straordinari: venerdì 1 novembre 15.30-19.Info: info@cuneofotografia.it

CUNEO

MOSTRA CUBO DI RUBIK

Nel week end è visitabile la mostra “50 anni di Cubo. Erno Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, presso Spazio Innovazione via Roma 17. Orari: venerdì 15.30-20, sabato e domenica 9-13 e 15-20. Ingresso libero e gratuito. Info: http://www.spazioinnovazione.com/

CUNEO - BOMBONINA

CASTAGNATA

Domenica 3 novembre giochi e aggregazione in oratorio con castagnata.

CUNEO - FRAZIONI

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

Domenica 3 novembre l’Unità pastorale BRS celebra le S. Messe a Roata Canale ore 9, Spinetta ore 10 e Borgo San Giuseppe ore 11, con l’invito a portare doni di frutta e verdura in ringraziamento per l’annata agricola. Pomeriggio di festa comunitaria nella sede polivalente di Spinetta, con benedizione degli animali da compagnia alle ore 16 e caldarroste.

***

ALBA

94a FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA

Nel week end continua l’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Dal Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, all'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), a incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero. Continuano le mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Si arriverà all'Asta Mondiale del Tartufo, che accoglie appassionati e golosi da ogni angolo del mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba dal 12 ottobre all’8 dicembre, venerdì, sabato e domenica, seguirà gli orari: 9.30 - 19. Cortile della Maddalena, ingresso da Piazza Falcone.

Tutti gli eventi qui: www.fieradeltartufo.org/

ALBA

MUDI

In occasione della 94° edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba,

il MUDI (Museo Diocesano Alba) sarà aperto dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18.30 con orario continuato. Venerdì 1 novembre il Mudi è aperto con orario festivo dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.visitmudi.it

ALBA

CONCERTO SUITE ITALIENNE

Domenica 3 novembre, nella chiesa di san Giuseppe alle ore 11, il duo formato dal pianista Peter Caelen e dal violoncellista Olski Leka, si esibirà nel concerto Suite Italienne, con musiche di Schumann, Stravinskji, Franck.

ALBA

TUTTA L’ITALIA DEL PANE

Domenica 3 novembre alle ore 17.30 La dj fiorentina La Pina di Radio Deejay presenta il nuovo libro di Fulvio Marino Tutta l’Italia del pane, presso il Teatro Sociale “G.Busca”. Prenotazioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU4ouw2ay82HZatI-y5C2M107b_8uvMzAZ5dR2KsqK2E7qjw/viewform

ALBA

MEMORIE D’ACQUA MOSTRA

Presso la Chiesa di San Giuseppe mostra fotografica con ampia documentazione, in occasione dei trent’anni dal tremendo alluvione che colpì il 5 e 6 novembre 1994 le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Orari: venerdì 14.30 - 18, sabato e domenica 10 - 18.

Durante la Mostra sarà proiettato continuamente il docufilm realizzato a ricordo di questa tragedia. Info: https://www.comune.alba.cn.it/it/events/memorie-d-acqua#luogo

ALBA

MOSTRA IMPRONTE DI LUCE

Nel week end aperta presso la Fondazione Ferrero di Alba, Via Vivaro 49 presenta la mostra “Giuseppe Penone - Impronte di Luce” https://www.fondazioneferrero.it/appuntamenti

***

BENE VAGIENNA

CARROZZE e MOSTRE

Nel week end presso Palazzo Lucerna di Rorà aperta la sala delle carrozze, con presentazione dei manufatti lignei sul mondo agricolo e mostra con opere in miniatura di Ginet Manassero. Ingresso gratuito, apertura nei giorni festivi ore 10 - 12 e 15 -18. Sabato pomeriggio ore 15 - 18. Altre mostre visitabili in paese. Info: https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

CASTAGNATA AL TESORIERE

Domenica 3 novembre dalle 15.30 castagnata al parco del Tesoriere con musica, animazione e le caldarroste preparate dagli Alpini.

***

BRA

ARCHIVUM

Nel week end sarà visitabile la mostra personale dell'artista di fama internazionale Marta Czok. Orari: venerdì 9-13 Sabato e domenica 10 -12.30 / 15-17.30 Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

BRA

GIORNATA UNITÀ NAZIONALE E FORZE ARMATE

Domenica 3 novembre, a Bra, tradizionale commemorazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it

***

BUSCA

LIBERI PENSIERI

Prosegue nel week end presso Casa Francotto, la mostra “Liberi pensieri” dell’artista Pierfranco Cerutti, con la partecipazione di Giuliana Risso Rivoira e Nives Sforza. Ingresso libero.

Orari: venerdì e sabato dalle 15.30 alle 19.30. Domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30.

Info: https://casafrancotto.it/

***

CARAGLIO

MOSTRA DOISNEAU

Nel week end aperta la mostra della Fondazione Artea "Robert Doisneau - Trame di vita". Visitabile dalle ore 10 alle 19. Per info e biglietti: https://fondazioneartea.org/

https://www.ticket.it/mostre/evento/robert-doisneau-trame-di-vita.aspx

***

CHIUSA PESIO

FESTA DEL RE MARRONE

Domenica 3 novembre, degustazione di caldarroste e prodotti tipici in onore del prodotto eccellenza della Valle Pesio. Info: http://www.comune.chiusadipesio.cn.it/

CHIUSA PESIO

NON SOLO ROSE

Nella Sala Incontri del Comune di Chiusa di Pesio ospita una mostra fotografica intitolata “Non solo rose”, a cura di Fiorella Gaggero. La mostra, ad ingresso libero, è organizzata dal Comune di Chiusa di Pesio e dall’Ecomuseo dei Certosini in Valle Pesio. Sarà visitabile negli orari di apertura del palazzo comunale: dal lunedì al venerdì ore 9-12. Info: https://www.comune.chiusadipesio.cn.it/

***

DEMONTE

PALAZZO BORELLI

Domenica 3 novembre sono in programma visite guidate a Palazzo Borelli negli orari 10.30 e 15.30. Info e prenotazioni: 328 20 32 802 o portadivalle@vallesturaexperience.it

***

DRONERO

PAESAGGI DELL’ANIMA

Domenica 3 novembre presso Museo Civico “Luigi Mallè” via IV Novembre 54, apre la mostra

“Fotografie di Marco Armando, Roberto Collo, Diego Crestani, Ivano Einaudi”, dalle ore 17.

A cura di Ivana Mulatero nell’ambito dell’evento “Ponte del Dialogo”.

***

DOGLIANI

LA CISRÀ

Domenica 3 novembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Santi e la Cisrà, saporita zuppa a base di trippe, ceci e molte verdure autunnali, preparata secondo una ricetta antica (e segreta) tramandata da generazioni. Programma e info qui:

https://doglianiturismo.com/la-cisra-sabato-2-novembre-2024/

***

FRABOSA SOTTANA - ALMA

GRAN CASTAGNATA

Domenica 3 novembre in frazione Alma, sesta edizione della Gran Castagnata, in memoria di Roby Griseri. Dalle 14.30 caldarroste, dolci del territorio e lotteria. Info: 339 59 28 256.

***

MONDOVÌ

CALICI E FORCHETTE

Domenica 3 novembre, "Calici e Forchette”, evento enogastronomico e culturale, consacrerà Mondovì a capitale delle eccellenze del territorio. Tutto il programma su:

https://www.calicieforchette.eu/



***

RODDI

VISITE AL CASTELLO

Week end di visite nel suggestivo Castello di Roddi, con cadenza ogni 30 minuti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 (ultima partenza alle 17.30).

Prenotazioni consigliate: castelloroddi@barolofoundation.it o al numero 0173/386697.

Per partecipare, è anche possibile prenotare sul sito www.turismoinlanga.it.

***

RACCONIGI

LA RESISTENZA DELLE DONNE

Domenica 3 novembre, presso la chiesa di Santa Croce, mostra “La Resistenza delle Donne”, curata dalla Sezione A.N.P.I. di Carignano. Orari: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Ingresso libero. Info: https://www.visitracconigi.com/

***

ROBILANTE

CASTAGNATA AVIS

Domenica 3 novembre dalle ore 14.30 in piazza Olivero, castagnata solidale promossa dall’AVIS comunale. Animazione musicale, vendita prodotti locali e musei del paese aperti. I fondi raccolti andranno all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

***

SALUZZO

UVERNADA

Domenica 3 novembre ottava edizione dell’Uvernada, appuntamenti con ingresso gratuito attraverso i quali conoscere le sonorità delle Terre del Monviso e la cultura occitana. Tutte le info qui: https://www.occitamo.it/

***

SAVIGLIANO

MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 3 novembre a Savigliano dalle ore 8 alle 18 nella suggestiva cornice del centro cittadino mercatino dell'antiquariato. Info: 335 61 76 331.

***

SERRALUNGA D’ALBA

IN FOLIA VERITAS

Nel week end, presso il castello di Serralunga d’Alba l’artista Feny Parasole presenta la sua ultima mostra, "In Folia Veritas". Orari di Apertura: 10.30 - 13.30 e 14.30 - 18.30. Info: https://www.castellodiserralunga.it/news/la-mostra-in-folia-veritas-al-castello-di-serralunga-un-viaggio-tra-luomo-e-la-vite-con-lartista-feny-parasole

***

VALGRANA

AUTUNNO IN FIERA

Domenica 3 novembre, 2a edizione di Autunno in Fiera con esposizione bancarelle, Street Food, Banco di Beneficienza. Dalle ore 16 “Aperitivo in consolle” con Dj. Info: 350 57 77 406.

***

CASTELLI APERTI

PROVINCIA DI CUNEO





Domenica 3 novembre saranno le ultime due giornate della stagione per visitare i numerosi beni appartenenti al circuito Castelli Aperti.

Ecco tutti quelli aperti nella Granda:

Alba – Museo Diocesano di Alba: 1 novembre aperto con orario 14.30 - 18.30. 3 novembre aperto con orario continuato dalle ore 11 alle 18.30. Info e prenotazioni: 3457642123 mudialba14@gmail.com.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 1 e 3 novembre dalle 10.30 alle 19. Info e prenotazioni:0173/386697 info@wimubarolo.it prenotazioni@wimubarolo.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Agenzia di Pollenzo: 1 novembre Banca del Vino aperta dalle ore 10 alle ore 14 con visite libere e degustazioni a pagamento. Info: 0172/458416 info@agenziadipollenzo.com

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 3 novembre aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Info 0172/412010, turismo@comune.bra.cn.it.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: 3 novembre aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Info 0172/423880, traversa@comune.bra.cn.it.

Bra – Museo del Giocattolo: 3 novembre ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30. Per informazioni: 0172/430185 oppure 0172/438304 turismo@comune.bra.cn.it.

Caraglio - Il Filatoio di Caraglio: 1 e 3 novembre dalle 10 alle 19. Info e prenotazioni: Tel. 0171/ 618300.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: 1 e 3 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: 0172/427050; turistico@comune.cherasco.cn.it. Ingresso gratuito.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: 3 novembre dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). Info 347 88 78 051 oppure 0171/908704; museo.malle@comune.dronero.cn.it. Ingresso gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: 3 novembre aperto con partenza tour alle ore 11.15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160. Info: iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: 1 e 3 novembre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Info 371 49 18 587 oppure 0173/58103 Info: info@castellorealedigovone.it. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: 1 e 3 novembre aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173/ 386697; castellomagliano@barolofoundation.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: 1 e 3 novembre aperto con orario 10-17. Informazioni e prenotazioni: 0175/87822 faimanta@fondoambiente.it https://fai.midaticket.it/Event/10/Dates

Roddi – Castello di Roddi: 1 e 3 novembre visite esclusivamente guidate ogni ora con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazione consigliata.

Info: 0173/386697 castelloroddi@barolofoundation.it.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: 1 e 3 novembre orario 10-13 e 14-18. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 39 40 334; musa@itur.it.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 1 e 3 novembre dalle 14 alle 18. Per informazioni e prenotazioni: 329 39 40 334 musa@itur.it https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: 1 e 3 novembre orario 10-13 e 14-18. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 39 40 334 musa@itur.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-18. Informazioni e prenotazioni: 329 39 40 334 musa@itur.it. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 3 novembre orario 10-13 e 15-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172/712982 - 0172/717545 (sabato e domenica) museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 3 novembre visite guidate alle ore 11 e 15.30 con prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico IAT 0172/370736 mail: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 1 e 3 novembre aperto con visite guidate alle ore 10.30 - 11.15 - 12 - 12.45 - 14.30 - 15.15 - 16 -16.45 - 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173/ 613358 info@castellodiserralunga.it

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html