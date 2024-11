Celebrata a Rocca Cigliè la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate insieme agli Alpini

Si sono svolte ieri, domenica 3 novembre, le celebrazioni per la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate a Rocca Cigliè.

Erano presenti oltre agli alpini del gruppo locale, anche i membri dei gruppi alpini dei paesi limitrofi.

"Il IV Novembre - commenta il sindaco Luigi Ferrua -, è una data profondamente significativa per il nostro Paese: celebriamo oggi la Giornata dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, due valori che ci ricordano quanto siano stati importanti i sacrifici fatti per costruire l’Italia che conosciamo. Questo giorno rende omaggio a chi ha combattuto per l’unità del nostro Paese e per garantirci la sicurezza, la libertà e la pace.

Vorrei esprimere, a nome di tutti noi, un sentito ringraziamento alle nostre forze armate, che con dedizione e coraggio ci proteggono quotidianamente, sia all’interno dei nostri confini che nelle missioni internazionali. Il loro impegno ci garantisce la stabilità e la sicurezza necessarie per condurre una vita serena, e per questo il nostro grazie oggi è ancora più sentito.

Mentre oggi rivolgiamo il nostro pensiero ai caduti italiani, il nostro cuore non può fare a meno di rivolgersi anche a chi, in altre terre, vive ancora la tragedia della guerra. Pensiamo ai popoli coinvolti nei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, dove vite innocenti sono spezzate, dove famiglie sono costrette alla fuga e dove il futuro sembra incerto e oscuro.

Rinnovo, dunque, il nostro più profondo desiderio di pace, affinché ogni popolo possa vivere libero e sereno nella propria terra, al riparo dalla violenza e dalla paura".