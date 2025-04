Le studentesse di Apro Formazione vincono il concorso del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte

La classe prima del corso di Estetica e make-up di Apro Formazione di Alba ha partecipato al Concorso rivolto alle scuole superiori bandito nell’autunno scorso dal Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte in collaborazione con l’USR Piemonte. Il tema del concorso era l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, tema che le 23 studentesse hanno scelto di affrontare candidandosi per la categoria “soggetto cinematografico” e realizzando un prodotto audiovisivo intitolato “Masche - Il sangue dimenticato della storia” che tratta la questione della parità di genere attraverso la figura della “masca piemontese” e delle donne che, in ogni tempo e luogo, hanno speso la loro vita per la libertà personale, di un’idea o di un popolo.

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione di uno studente del corso di qualifica in Grafica e Multimedia di Apro che si è occupato delle riprese e del montaggio ed è stato coordinato dalla Prof.ssa Chiara Rapalino del dipartimento Umanistico.

Le allieve riceveranno in premio dall’Associazione Italiana Amici del Cinema d'Essai la realizzazione di un cortometraggio sul soggetto del video proposto e saranno premiate a maggio nel prestigioso contesto della XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino.

Una vittoria che sottolinea il ruolo cruciale che le discipline trasversali quali storia, letteratura e italiano svolgono nei percorsi di studio degli istituti professionali, contribuendo allo sviluppo delle competenze chiave fondamentali per la vita personale e professionale degli studenti ma anche l’importanza delle materie umanistiche, essenziali per potenziare le abilità comunicative, lo sviluppo del pensiero critico e per fornire agli studenti gli strumenti intellettuali e sociali necessari per diventare cittadini responsabili e attivi nella società.