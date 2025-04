La fisica della vita quotidiana: un incontro alle “Tre età” di Verzuolo

Un viaggio affascinante nel mondo della fisica che ci circonda e che influisce, spesso senza che ce ne rendiamo conto, sulla nostra vita quotidiana.

Questo il tema della conferenza "La fisica che non ti aspetti nella vita di tutti i giorni", che si terrà domani, mercoledì 2 aprile, alle 15 in Palazzo Drago, nell'ambito delle conferenze organizzate dall'associazione "Tre età" di Verzuolo.

Relatrice dell'incontro sarà la professoressa Francesca Quagliotti, docente al liceo scientifico Bodoni di Saluzzo, che guiderà il pubblico attraverso un percorso di scoperta scientifica incentrato su fenomeni apparentemente semplici ma ricchi di spiegazioni affascinanti.

L'evento si propone di svelare il lato sorprendente della fisica applicata alla quotidianità, rispondendo a quesiti che possono sembrare banali, ma che nascondono principi scientifici fondamentali.

Perché la mamma ci chiede di stendere l'asciugamano invece di lasciarlo arrotolato nel borsone? Come funziona uno schiaccianoci? Quali forze entrano in gioco nel meccanismo di una moka per il caffè? Perché le mele sono rosse? E in che modo le racchette da neve ci permettono di camminare sulla neve fresca senza sprofondare?

Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, la professoressa Quagliotti illustrerà i principi e le leggi della fisica che regolano questi fenomeni, rendendo la scienza più vicina e comprensibile a tutti.

L'obiettivo dell'incontro è quello di suscitare curiosità e consapevolezza nei partecipanti, dimostrando come la fisica sia presente in ogni gesto quotidiano e come possa essere spiegata in maniera semplice e coinvolgente.

Ingresso libero.