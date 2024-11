Il Comune di Vicoforte acquista l'edificio a fianco del municipio

Il 31 ottobre scorso è stato sottoscritto l’atto di vendita al Comune dell’edificio confinante con il Palazzo Comunale che in parte era già oggetto di locazione sin dal 2004.

Il fabbricato era di proprietà della Parrocchia dei SS. Donato e Giovanni ed è strutturato su tre piani: il piano interrato dove è presente la caldaia e un magazzino, il primo piano non occupato e che dovrà trovare adeguata destinazione ed il secondo piano occupato già adesso da uffici comunali.

"Le procedure di acquisto - commenta il sindaco Gian Pietro Gasco - erano state avviate quasi in anno fa ed ora hanno trovato compimento con l’atto notarile. Si tratta di un’operazione importante perché l’edificio era destinato alla vendita e quindi, oltre a consentire al Comune di continuare ad utilizzare il secondo piano per gli uffici comunali, sarà possibile utilizzare il primo piano per le associazioni o altre necessità per le quali stiamo facendo alcune valutazioni".

Il Comune ha anche acquistato un’area di proprietà della Parrocchia, posta poco distante, a lato della strada comunale, che sarà sistemata ed adibita a parcheggio pubblico.