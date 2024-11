Vino, successo da oltre 930 milioni per l’export italiano in USA: cala il consumo “luxury”

Oltre 930 milioni di euro, per l’esattezza 939: è questo il “bottino” italiano dell’export di vino negli Stati Uniti d’America secondo i dati di Federvini riferiti al primo semestre del 2024. Il valore sarebbe poi in aumento del 4,7% e il volume dell’export del 2,5% rispetto ai dati del 2023.

A sciorinare i valori – più che incoraggianti - la presidente Micaela Pallini, intervenuta a Chicago alla prima edizione del Vinitaly USA anche per sottolineare come gli USA oggi assorbano circa il 29% delle esportazioni di vino italiano a livello globale. In un impressionante dato complessivo che vede le vendite in terra nordamericana in ascesa del +188% negli ultimi vent’anni.