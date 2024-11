Garessio, dopo più di 10 anni è tornata la castagnata al Poggiolo

A curare tutta la giornata di festa sono stati i tanti volontari dell'Auser Valtanaro, associazione di volontariato per anziani e soggetti in difficoltà che, con una grande raccolta fondi hanno potuto incassare dei contributi fondamentali per svolgere le loro innumerevoli attività.

Oltre alle castagne erano presenti diversi tipi di torte salate e dolci, proprio perché questa giornata faceva parte del "Weekend sinoiro" della fiera regionale della castagna garessina, che era saltato per via del maltempo della scorsa settimana.

"Dopo tanti anni di stop e approfittando dei 3 weekend di festa per la fiera regionale - spiegano dal Comune - ci sembrava giusto tentare di riportare in vita una delle castagnate storiche del paese, per cui ringraziamo i volontari Auser che tra i loro tanti impegni sociali fanno i salti mortali per regalare anche questo tipo di esperienza al paese!".