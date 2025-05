Ceva, 56enne scomparso: attivate le ricerche. In campo i Vigili del Fuoco e i volontari

Ore di apprensione in paese per la scomparsa di un uomo di 56 anni, residente a Ceva, di cui non si hanno più notizie da diverse ore.

La Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo i Vigili del Fuoco, operativi anche con l’UCL (Unità di Comando Locale), il mezzo mobile che funge da sala operativa avanzata per il coordinamento delle operazioni.

L’UCL è stato posizionato in piazza del Municipio, che è diventata il centro di coordinamento delle ricerche. Da qui vengono gestite le squadre impegnate sul territorio, che includono anche gruppi di volontari locali.

Al momento non sono emersi indizi rilevanti sulla possibile direzione presa dall’uomo. Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore, anche con l’eventuale impiego di unità cinofile e droni, qualora le condizioni lo richiedano e, visto il meteo, lo consentano.

Notizia in aggiornamento.