Festa della Repubblica: Comune e donatori insieme per i 70 anni dell’Avis cebana

Ceva si prepara a celebrare la Festa della Repubblica.

Sarà un 2 giugno speciale per la città, un momento di condivisione dove, alla celebrazione istituzionale, si uniranno i festeggiamenti per i 70 anni dell’Avis Ceva, il tutto con uno sguardo speciale rivolto ai più giovani, grazie alla consegna della Costituzione e del Tricolore ai diciottenni e alla premiazione del concorso scolastico “LA COSTITUZIONE ITALIANA - Principi fondamentali, con particolare riferimento agli artt. 2, 9 e 11”.

Il programma della giornata, che prenderà il via da piazza dei Cappuccini proprio con il raduno dell’Avis, culminerà alle 11.30 presso il Teatro Carlo Marenco (via Cardinale Francesco Adriano, 1), dove si riuniranno rappresentanti delle istituzioni, forze dell’ordine, soci Avis, AIDO e studenti.

“La Festa della Repubblica rappresenta una pietra miliare nel calendario delle manifestazioni annuali di un Comune -. dichiara il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli - In questa giornata celebriamo la nascita di una nuova forma di governo, sancita dalla nostra Costituzione a sua volta sorta sulle ceneri ancora fumanti della Seconda guerra mondiale. Il coinvolgimento dei più giovani deve farci ben sperare, confidare nel loro impegno è il seme per costruire il futuro. La presenza dell’Avis e dell’AIDO, poi, conferisce un’ulteriore importanza a questo momento, che per il 2025 vede insieme istituzioni e donatori. L’Avis e l’AIDO si impegnano a donare, ma anche a sensibilizzare sulle problematiche legate al mondo delle donazioni, alla carenza di sangue, plasma, organi e tessuti, rendendo alla società un servizio indispensabile".

“La consegna della Costituzione e del Tricolore e la premiazione del concorso rivolto alle scuole rappresentano due momenti importanti all’interno delle celebrazioni del 2 giugno - commenta Laura Amerio, assessore all’Istruzione -. Avviciniamo i ragazzi alla conoscenza della carta costituzionale, all’approfondimento di quei pesi e contrappesi di diritti e doveri che regolano la nostra vita all’interno della collettività. Unire poi questa occasione al settantesimo anniversario dell’Avis permette ai ragazzi di entrare in diretto contatto con i donatori di sangue, ma anche con i soci AIDO, di conoscere le loro storie ed esperienze e, se lo vorranno, aderire in prima persona alle associazioni qui presenti".

“Quest’anno la Festa della Repubblica diventa un momento di riflessione per l’intera comunità cebana. Il Comune e l’Avis hanno scelto di celebrare insieme questa ricorrenza. Un segnale forte di unione, solidità, fiducia e sostegno reciproci - queste le parole di Cinzia Boffano, assessore alle Politiche sociali -. L’associazionismo è una parte importante della vita comunitaria, dà un senso di appartenenza e ci chiama a un impegno che trascende il nostro mero interesse personale. Donare il sangue, così come diventare donatori di organi, è un gesto che salva le vite, non possiamo che ringraziare l’Avis, e ovviamente anche l’AIDO, per il loro operato così prezioso, nella speranza che i giovani presenti in Teatro vorranno proseguire nel solco di chi li ha preceduti e diventare donatori loro stessi".

“Avere con noi tutti i donatori e, nella stessa giornata, consegnare la Costituzione ai diciottenni permette di mettere a confronto chi potrebbe avvicinarsi alla donazione e chi già la sta facendo. Ricordiamo che a partire dai 18 anni di età si può donare il sangue ed è importante per noi instaurare un dialogo con i ragazzi che possono affacciarsi a questo mondo. Chi vorrà avvicinarsi all’Avis avrà così la possibilità di trovare risposte a dubbi, curiosità e legittime paure chiedendo direttamente a chi è già nostro associato" - conclude la presidente dell’Avis di Ceva, Maria Chiara Dante.

Di seguito, il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica e per l’anniversario dell’Avis Ceva:

Ore 9: ritrovo in piazza dei Cappuccini

Ore 10: sfilata con i Labari fino al Duomo con l’accompagnamento della banda musicale “Adriano-Bersone-Masenti”

Ore 11.30 presso il Teatro Carlo Marenco: saluti istituzionali, consegna delle benemerenze Avis e regalo per i nuovi donatori del 2024, consegna della Costituzione e del Tricolore ai diciottenni e premiazione del bando scuole

Ore 13 presso piazza Vittorio Emanuele II: pranzo sociale Avis

Ore 16, in collaborazione con l’associazione Ceva nella Storia: visita guidata alla città e visita al Museo del Fungo.