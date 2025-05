Termovalorizzatore, il presidente dell'Unione Cebana Mottinelli: "Siamo contrari a tutto ciò che potrebbe arrecare rischio alla salute dei cittadini e allo sviluppo"

"La Giunta dell'Unione Montana è, ovviamente, contraria a tutto ciò che potrebbe arrecare rischio alla salute dei cittadini ed allo sviluppo che, come territorio, stiamo portando avanti nell'ottica di crescita turistica, valorizzando il nostro territorio incontaminato". Così il sindaco di Ceva e presidente dell'Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Fabio Mottinelli replica alla lettera inviata dal primo cittadino di Sale delle Langhe, Andrea Mozzone.

"Il sindaco di Sale delle Langhe e è a conoscenza della nostra contrarietà - prosegue Mottinelli -, tant'è che avevo personalmente chiesto ad Andrea Mozzone di poterci rappresentare nell'osservatorio costituito, su impulso dell'Unione Montana Alta Langa, per vigilare sulla questione ex Acna alla quale hanno aggiunto la vicenda del termovalorizzatore che ha in programma la Regione Liguria. Abbiamo inviato una richiesta in data 9 aprile per entrarne a far parte e stiamo attendendo gli sviluppi dell'iter burocratico".

"La nostra attenzione - conclude il presidente dell'Unione - è sempre alta ed il confronto è continuo su quanto sta accadendo ai nostri confini, indipendentemente da articoli di giornali o prese di posizione. Se contassero più le manifestazioni mediatiche piuttosto che i fatti chiederei al Sindaco Mozzone, come mai nell'aprile del 2024, quando era vicepresidente dell'Unione Montana, non ha preso alcuna posizione pubblica sui giornali nel momento in cui è stata pubblicata la notizia delle aree individuate per il termovalorizzatore? Siamo comunque assolutamente disponibili a ribadire la nostra posizione in sede di Consiglio ed aprire un confronto con i colleghi, i dibattiti, se costruttivi, sono sempre positivi".