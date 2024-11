Fratelli d’Italia verso i congressi dei circoli locali

Sul nome di William Casoni si era determinata un’ampia convergenza mentre la direzione non ha mai potuto divenire pienamente operativa a seguito di questa situazione. Il segretario organizzativo nazionale, Giovanni Donzelli , aveva preso tempo bloccando l’organigramma scaturito dalle votazioni perché ritenute non conformi ai dettami dei regolamenti congressuali. Gli appuntamenti elettorali di giugno, europee, regionali e amministrative, avevano indotto via della Scrofa a soprassedere per evitare di acuire tensioni in un frangente inopportuno per regolare conti interni. Anche il segretario piemontese Fabrizio Comba – considerata la stasi romana – ha preferito glissare il “caso Cuneo”.

Casoni, in questo lasso di tempo, si è trovato impossibilitato ad agire lasciando che fosse Paolo Bongioanni a decidere, non tanto come assessore regionale quanto piuttosto in virtù del suo ruolo di vicesegretario regionale. Il partito è rimasto spaccato in almeno due fazioni e le conseguenze si sono avute non tanto alle regionali, dove da Cuneo FdI ha mandato in Regione tre consiglieri regionali, Paolo Bongioanni, Federica Barbero Invernizzi e Claudio Sacchetto, quanto alle comunali dove i risultati sono stati magri.