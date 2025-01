Limone Piemonte: presentato il il team di SuperBike Pata Go-Eleven, alla serata di gala anche Andrea Iannone [FOTO]

Motori e spettacolo, buon cibo ed ospitalità. Limone Piemonte è stata teatro, venerdì sera, del GO ELEVEN Gala, la presentazione ufficiale della stagione 2025 del team di SuperBike Pata Go-Eleven.

Presente all'evento, preparato con cura nella tensostruttura in piazza del Municipio, Andrea Iannone, pronto per il secondo anno in Superbike. Prima della cena conviviale il pilota di Vasto ha parlato con i giornalisti, rivelando le proprie ambizioni e la soddisfazione per la crescita del team nella passata stagione.

Nel corso della serata è stata presentata la nuova livrea del Ducati Team GoEleven Pata. Dal 17 al 19 gennaio sarà possibile ammirare le moto nel centro di Limone.

Oggi (sabato 18 gennaio) e domenica 19 sono programmate diverse attività nella fun zone attiva dalle ore 10 alle ore 18 sulla piazza del Comune di Limone Piemonte.

Sabato 18 gennaio:

• Dalle ore 10 alle ore 18 esposizione delle moto Ducati SBK Team Pata Go-Eleven e delle moto della gamma corse Ducati

• Dalle ore 18 alle ore 22 DIONISY Apres Ski per Pata Go-Eleven Team

Domenica 19 gennaio:

• Dalle ore 10 alle ore 18 esposizione delle moto Ducati SBK Team Pata Go-Eleven e delle moto della gamma corse Ducati

• Dalle 11 intrattenimento per famiglie e bambini con truccabimbi, street band e animazione in piazza