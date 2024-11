Calcio femminile: passo falso per la Freedom FC Women, il Bologna vince 2-0

Passo falso nel big match. Seconda sconfitta stagionale per la Freedom FC Women che cede a Granarolo dell'Emilia, venendo superata dal Bologna nella sfida di cartello dell'ottava giornata di Serie B.

Un ko maturato interamente nella ripresa, dopo una prima frazione sì equilibrata ma in cui le biancoblu hanno anche avuto le occasioni per passare in vantaggio: al 17' Semanova pressa Giovagnoli in disimpegno, servendo Pasquali, brava ad inserirsi in area e ad incrociare il destro, trovando la grande parata di Shore. Le padrone di casa rispondono con una punizione insidiosa di Battelani, di poco a lato, al minuto 24. Ospiti che tengono bene il campo, pur difettando nella mira negli ultimi sedici metri, nel finale è invece Sondegaard a non trovare la porta in due circostanze.

Nella ripresa, la prima chance è per Tamborini su punizione al 60', ma sarà il Bologna ad uscire fuori. Dopo un'occasione per Gelmetti, che calcia troppo centralmente dopo una cavalcata in contropiede, al 70' è vantaggio rossoblu: un lancio lungo di Raggi sorprende la difesa cuneese, Kustrin scatta ed anticipa tutti, anche Korenciova in uscita, insaccando per l'1-0. L'attaccante slovena va vicina alla doppietta con una rovesciata su corner da destra, con sfera alta al 74'. Nonostante i cambi la Freedom non riesce a rientrare in gara, subendo il raddoppio: la stessa Kustrin si infila fra Brscic e Borello, entra in area e in diagonale non lascia scampo a Korenciova, 2-0.

Le biancoblu di mister Michele Ardito restano al terzo posto, venendo agganciate dalle stesse rossoblu e dal Genoa.

Non c'è tempo per leccarsi le ferite, perché mercoledì 6 novembre si torna in campo: allo Stadio “Paschiero” di Cuneo, match delle grandissime occasioni, contro il Milan, per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Ingresso libero.

BOLOGNA-FREEDOM 2-0 Reti: 70' e 89' Kustrin (F)

Bologna (4-3-3): Shore, Passeri, Giovagnoli, Raggi, Rossi; Battelani (94’ De Biase), Tardini, Silvioni; Gelmetti, Sondegaard (71’ Sechi), Kustrin. A disp. Lauria, Sciarrone, Larocca, Gradisek, Colombo, Cataldo, Zanetti. All. Pachera.

Freedom FC Women (4-3-1-2): Korenciova; Cuciniello, Brscic, Stankova, Giuliano (85’ Micheli); Tudisco (80’ Martin Santamaria), Devoto, Imprezzabile (80’ Borello); Tamborini (85’ Coda), Pasquali, Semanova (67’ Dicataldo). A disp. Nucera, Maffei, Marenco, Battaglioli. All. Ardito.

Arbitro: Frazza di Schio (Pallone di Vicenza e Macchia di Moliterno)

Ammonite: Silvioni (B), Stankova (F), Giuliano (F), Rossi (B)