Volley A1F. Cuneo-Roma 3-1, Pintus dopo la prima vittoria stagionale: "3 punti importanti per tutti" [VIDEO]

Dopo aver guadagnato il primo punto in classifica contro il Vero Volley Milano, nella sesta giornata del campionato le ragazze della Honda Olivero Cuneo ottengono la prima vittoria della stagione, sconfiggendo la SMI Roma Volley con un punteggio di 3-1.

Una partita intensa e combattuta, proprio come ci si aspettava. A parte il terzo set, dominato nettamente da Cuneo con un parziale di 25-14, gli altri set hanno visto un confronto serrato.

Le Cuneesi di coach Pintus si sono aggiudicate il match sfoderando una bella prestazione corale, in cui sono risaltate le performance di Kapralova, che ha chiuso con 20 punti all'attivo, e Bjelica, autrice di 18 punti e premiata MVP del match.

"Sono tre punti importanti per tutti, anche per i tifosi. La vittoria ci ha dato quella consapevolezza in più per affrontare le prossime partite" ha commentato Lorenzo Pintus al termine del match. "Il carattere, l'atteggiamento in campo e la tranquillità erano le cose che contavano di più oggi e conterà di più anche nel prossimo mese".

3 punti quindi che fanno bene alla classifica e soprattutto alla classifica, che ora vede le Cuneesi occupare l'undicesima posizione.

Ora le Gatte avranno a disposizione due settimane di tempo per preparare la partita con Perugia, che si disputerà domenica 17 novembre.