Razza piemontese, Coldiretti Cuneo chiede applicazione della legge contro le pratiche sleali

I nostri allevatori non possono e non devono lavorare sotto i costi di produzione. Sono tutti imprenditori e, quindi, gli aspetti economici e reddituali sono i parametri più importanti, ma entra in gioco anche la dignità di tutto il sistema. È quanto afferma Coldiretti Cuneo nel chiedere di avere gli elementi necessari per applicare la legge contro le pratiche sleali.

“Coldiretti ha da sempre spinto per poter avere un riferimento ufficiale rispetto ai costi di produzione della Razza Piemontese. La certificazione del costo di produzione, infatti – afferma Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo – è il tassello fondamentale della normativa sulle pratiche sleali, il Decreto legislativo 198/2021, che prevede che i prezzi pagati agli imprenditori agricoli non scendano mai sotto i costi di produzione”.