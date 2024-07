Fossano, scontro tra un autocarro e un mezzo carico di bestiame: riaperto al traffico tratto della Statale 28

Aggiornamento delle ore 10.42. Anas comunica che il tratto fossanese della Statale 28 è stato riaperto alla circolazione stradale.

***

A causa di un incidente stradale è momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 28 “Del Colle di Nava”, al km 8,900 a Fossano.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un autocarro. Deviazioni in loco su viabilità locale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.