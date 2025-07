Torna l'appuntamento con la camminata storico-gastronomica lungo i sentieri di Valcasotto

Torna domenica 20 luglio 2025 l’appuntamento con la camminata storico-gastronomica lungo i sentieri di Valcasotto, iniziativa organizzata per riscoprire il patrimonio naturalistico, architettonico e gastronomico della valle, in un’esperienza immersiva a contatto con il territorio.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 nel prato della borgata Ghirardi, da dove si partirà alle ore 9:30 per un’escursione ad anello della lunghezza di circa 7 chilometri, su strade e sentieri sterrati, classificata come di difficoltà escursionistica. Ad accompagnare i partecipanti ci sarà la guida naturalistica Simone Rossi, che lungo il percorso proporrà approfondimenti dedicati all’ambiente e al paesaggio locale.

Nel corso della camminata è prevista una sosta nella borgata Tagliante, dove sarà possibile visitare un fabbricato adibito a magazzino, recentemente ristrutturato grazie a un intervento di recupero, riqualificazione e valorizzazione degli elementi architettonici tipici della zona. Sempre nella borgata sarà servito un aperitivo con prodotti locali.

Al termine dell’escursione, alle ore 13 circa, sotto il tendone allestito nella borgata Ghirardi, sarà servito un pranzo a tema storico che prevede piatti legati alla tradizione della valle, dal grano saraceno alle eccellenze casearie e dolciarie del territorio. La quota di partecipazione è di 25 euro, con uno sconto riservato ai ragazzi sotto i 10 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 18 luglio al numero 3891849060 oppure scrivendo all’indirizzo mail amicidivalcasotto@gmail.com. Si consiglia abbigliamento adeguato alla camminata, scarponi da trekking, pantaloni lunghi e un cambio. I minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o rischi oggettivi, la guida si riserva la facoltà di modificare o annullare l’escursione, anche il giorno precedente, previo avviso ai partecipanti. Una giornata tra boschi, borgate e sapori locali, per vivere e sostenere il territorio in modo autentico e partecipato.