Settore Giovanile del Val Tanaro Rugby: un successo da celebrare

Il settore giovanile del Val Tanaro Rugby ha raggiunto un traguardo importante con 23 ragazzi iscritti.

Quest’anno, il Val Tanaro Rugby schiera quattro categorie Under: Under 8, Under 10, Under 12 e Under 14.

I ragazzi delle under 8/10/12 partecipano alle feste del rugby organizzate dal COMITATO REGIONALE, che consistono in mini tornei in cui si concentrano gran parte delle squadre presenti in Piemonte.

Gli under 14 invece partecipano al campionato di categoria, insieme ai ragazzi del FOSSANO RUGBY, ALBA RUGBY e CUNEO RUGBY, formando una franchigia provinciale che sfida le più importante squadre regionali.

Marco Rolfo, presidente del Val Tanaro Rugby, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato: "È un grande traguardo vedere così tanti giovani impegnati e motivati. Questo dimostra quanto il rugby sia cresciuto e apprezzato nel nostro territorio."

Manfredi Cristiano, responsabile del settore giovanile, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto con le scuole locali: "Grazie alla disponibilità e al supporto delle scuole del territorio, siamo riusciti a coinvolgere molti ragazzi. Inoltre, i centri estivi hanno giocato un ruolo cruciale nel mantenere alta l'attenzione e l'interesse per il rugby."

Il successo del Val Tanaro Rugby è frutto di un impegno costante e di una collaborazione efficace con le istituzioni locali. "Ringraziamo tutte le scuole e i centri estivi per la loro disponibilità e il loro supporto," ha aggiunto Rolfo.

“Il rugby è un’attività che non solo sviluppa le capacità fisiche, ma anche il senso di squadra e la resilienza. Non importa se sei un principiante o hai già esperienza, il Val Tanaro Rugby ti aspetta a braccia aperte per condividere la passione per il rugby e vivere insieme momenti indimenticabili” conclude Manfredi.

Il Val Tanaro Rugby continua a lavorare per mantenere e aumentare il numero di iscritti, garantendo un ambiente di crescita e sviluppo per tutti i giovani rugbisti.

Se sei interessato a conoscere e provare il nostro sport, ti invitiamo a venirci a trovare a Farigliano - Località San Cassiano 75. La squadra SENIOR si allena ogni mercoledì e venerdì dalle 20.15 alle 22, mentre la squadra UNDER (6 – 15 anni) si ritrova tutti i venerdì a partire dalle 18.30 e i mercoledì a MONDOVI, sempre dalle 18.30 alle 20 presso il campo in Via Molino del Borgato.

Unisciti a noi per giocare a rugby e tifare per i nostri giovani atleti!