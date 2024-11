Alba: a un anno dalla scomparsa, l'associazione culturale Arvangia ricorda Donato Bosca

Questo pomeriggio, alle ore 18, nella sede di corso Torino 18 ad Alba, l’Associazione culturale Arvangia renderà omaggio a Donato Bosca, fondatore dell’Arvangia e figura di spicco nella promozione della cultura delle Langhe, a un anno dalla sua scomparsa.

In occasione di questa ricorrenza, l’associazione presenterà il nuovo numero della rivista "Langhe", interamente dedicato a Bosca, in segno di affetto e riconoscenza per l’eredità culturale che ha lasciato.

“Abbiamo pensato di dedicargli una rivista intera - ha dichiarato Mario Proglio dell’associazione Arvangia, - talmente erano tante le testimonianze di stima e di affetto che abbiamo ricevuto. Donato Bosca, scomparso un anno fa, è stato un instancabile promotore della cultura e della memoria delle Langhe fin dagli anni ’60, periodo in cui molti cercavano di allontanarsi dalla miseria della malora. Grazie alle sue numerose interviste e ricerche, si può ancora oggi riscoprire la vera cultura contadina della zona, quel mondo rurale fatto di vijà, di sere passate nelle stalle a raccontare storie di masche e antiche tradizioni".

La serata prevede anche un altro momento importante: il fotoamatore Guido Boffa presenterà alcuni filmati e fotografie inedite sull’evento alluvionale del 4 e 5 novembre 1994, una tragedia che ha segnato profondamente il territorio albese. A trent’anni di distanza dalla catastrofe, Boffa condividerà con il pubblico immagini e ricordi di quei giorni difficili, permettendo di rivivere un capitolo doloroso della storia locale e di riflettere sull’impatto che ha avuto sulla comunità.