Bilancio partecipato, la Città di Mondovì investe 40mila euro nelle iniziative dei cittadini

Uno strumento nuovo, pensato per valorizzare il coinvolgimento dell’intera comunità monregalese andando a finanziare le proposte condivise dai cittadini che riguardano la sicurezza, il decoro e l’arredo urbano, la cultura e la società, lo sport, le aree verdi, l’acquisto di beni e le manutenzioni straordinarie delle opere esistenti. Questo lo spirito di “Detto, Fatto!”, lo slogan che ha accompagnato venerdì 5 aprile la conferenza di presentazione del bilancio partecipato voluto dall’Amministrazione comunale.

"Un’occasione importante per mettersi in gioco, ma anche per accorciare le distanze tra l’ente pubblico e i cittadini" - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Bilancio, Alberto Rabbia. "Un progetto innovativo condiviso con i consiglieri di minoranza di centrosinistra a cui va il nostro ringraziamento, che testimonia la volontà dell’Amministrazione di ascoltare le suggestioni della comunità e dar loro la possibilità di concretizzare proposte e idee utili all’intero territorio".

L’iniziativa del bilancio partecipato mette a disposizione 40.000,00 euro per finanziare due diverse proposte progettuali (con un contributo di 20.000,00 euro ciascuna) avallate da una specifica commissione e votate direttamente dalla cittadinanza. Il prossimo 12 aprile verrà pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Mondovì l’apposito avviso contenente le istruzioni e la documentazione necessaria per presentare le singole proposte.

La scheda di candidatura dovrà quindi essere sottoscritta da almeno cento residenti di Mondovì e sia i proponenti, sia i semplici firmatari dovranno aver compiuto sedici anni al momento della sottoscrizione.

Ci sarà poi tempo fino all’11 giugno per presentare i progetti, che passeranno al vaglio della commissione prima di essere presentati al pubblico e, infine, votati nel prossimo mese di settembre. Ad ottobre si decreteranno le due proposte vincitrici e potranno così prendere avvio le attività di realizzazione progettuale. Maggiori dettagli sul sito del Comune di Mondovì e su vivimondovi.it.