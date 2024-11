S. Cecilia, Banda Cittadina di Boves in concerto per l'associazione Voglia di Crescere

Come ogni anno, il concerto della Banda Musicale Cittadina di Boves in occasione della santa patrona della musica, viene eseguito allo scopo benefico di far conoscere un’associazione e aiutarla con la musica.

Quest’anno il concerto si terrà in Sala San Giovanni a Cuneo, venerdì 22 novembre alle ore 21, a favore dell’associazione “Voglia di crescere”, sodalizio che, affiancato da una équipe tecnico-scientifica che opera presso la Divisione di Terapia Intensiva Neonatale – Neonatologia dell’Ospedale S.Croce e Carle di Cuneo, sostiene e aiuta concretamente i neonati ricoverati e i loro familiari.

Si raccomanda un’ampia partecipazione, perché la raccolta fondi sarà interamente devoluta all’associazione.