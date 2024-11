Bocce: due medaglie d'argento per Serena Traversa dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo agli Europei femminili

Un fine settimana caratterizzato da importanti risultati per l’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo.

Nella specialità volo, in occasione dei campionati europei femminili, svoltisi in Turchia, la giocatrice del club saluzzese Serena Traversa ha conquistato due medaglie d'argento: una nella prova individuale, l’altra nella prova a coppie, con Caterina Venturini.

Nella Coppa Italia, nella partita valida per i sedicesimi di finale, successo della formazione di Paolo Costa, che ha battuto per 4 a 2 in terra toscana, il Litorale. L’Auxilium,giocherà gli ottavi di finali, in casa sabato 23 novembre, contro la Perosina.

Per la specialità petanque, in occasione dei campionati regionale a terne, che si sono tenuti alla Centallese, nella categoria B femminile, bronzo per Simona Parizia Boggero, Lucia Marchetti e Francesca Dompè.

Intanto, presso il club saluzzese, sino al 10 novembre, in corso le elezioni per il rinnovo del direttivo.