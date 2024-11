Alba nomina i componenti della Consulta Comunale del Volontariato. La presidenza a Eliana Victoria Davila

Foto di gruppo per il rinnovato consesso

Martedì 5 novembre nella sala della Resistenza del Palazzo comunale di Alba si è svolta la nuova assemblea della Consulta Comunale del Volontariato, con i nuovi componenti nominati dal sindaco Alberto Gatto dopo il rinnovo del mandato amministrativo.

Alla presenza dell’assessore a Volontariato e Associazionismo Donatella Croce, durante la prima assemblea è stato designato l’ufficio di presidenza.

Come previsto dallo statuto, dopo le procedure di voto sono stati nominati i seguenti componenti.

Presidente: Eliana Victoria Davila (Futuralba);

Vice presidente: Alessandro Damonte (In-differenti);

Segretaria: Noemi Diotti (Intercultura);

Area Socio-Assistenziale e Sanitaria: Luciana Saglietti (Ho Cura);

Area Ambientale e Protezione Civile: Giovanni Guiducci (Associazione Nazionale Carabinieri);

Area Culturale e Ricreativa: Marialuisa Cocito (Coincidenze);

Area Solidarietà Internazionale, Intercultura e Diritti Umani: Abdelkhalek El Bounadi (Acia).

La Consulta è un organismo comunale di raccordo tra la pubblica amministrazione ed il variegato mondo delle associazioni di volontariato e dei servizi.

Secondo lo statuto, la Consulta comunale del Volontariato di Alba si propone di: promuovere la pratica del volontariato nel territorio comunale; costituire un punto di riferimento per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche del volontariato; favorire iniziative di conoscenza e sensibilizzazione sul tema del volontariato; favorire la collaborazione tra Amministrazione comunale, enti pubblici del territorio e mondo del volontariato; promuovere indagini, studi, ricerche sulle tematiche del Volontariato.

Inoltre, partecipano all’assemblea il Centro Servizi per il Volontariato; il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero; l’Asl CN2 di Alba; la Caritas Interparrocchiale cittadina; la Croce Rossa Italiana di Alba; due consiglieri comunali: uno in rappresentanza della maggioranza (Pierangela Castellengo) e uno in rappresentanza della minoranza (Domenico Boeri).

L’assemblea resta in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e proroga le sue

funzioni fino all’insediamento della successiva Consulta.

Dichiara l’assessore a Volontariato e Associazionismo Donatella Croce: «Desidero ringraziare calorosamente il precedente ufficio di presidenza della Consulta comunale del Volontariato che ha lavorato dal 2019 ad oggi e la presidente Wilma Scaglione, per il grande impegno profuso in questi anni».