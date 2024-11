Chiusa di Pesio in lutto per la morte del prof. Gianfranco Viglione

Saranno celebrati oggi alle 15, in forma civile al tempio crematorio di Magliano Alpi, i funerali del professore Giovanni Viglione, per tutti Gianfranco. Aveva 83 anni e viveva a Chiusa di Pesio. Era malato da tempo.

Insegnante di Lettere prima all’istituto professionale di Mondovì e poi al Grandis e al Bonelli di Cuneo, era molto impegnato nel volontariato. Si dedicò all'alfabetizzazione degli stranieri con la Caritas e molto tempo lo passava alla biblioteca civica Alberione: “Un uomo che è stato sempre al nostro fianco”, ricordano.

Impegnato in favore dei giovani e della comunità, aveva donato le aule di informatica alla scuola media chiusane, in memoria del nipote Gianpaolo e del cognato Antonino Pecollo. In tempo di pandemia aveva donato tablet agli alunni delle elementari.

Lascia la sorella Marisa e la nipote Francesca.