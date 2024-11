Cuneo, al teatro Toselli si celebrano gli ottant'anni dalla morte di Duccio Galimberti

Il 3 dicembre ricorre l’80° anniversario della morte di Duccio Galimberti, comandante delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e medaglia d’oro al valor militare. L’uomo che, a prezzo della propria vita, con rara intensità intellettuale e suprema coerenza ai valori in cui credeva fortemente, diede un decisivo apporto alla Resistenza ed alla costruzione della nostra Repubblica su basi democratiche. Oltre al reading in programma martedì 3 dicembre “Duccio Galimberti: una bella Resistenza” di Daniele Aristarco il Museo Casa Galimberti organizza un altro appuntamento per celebrare l’eroe della Resistenza cuneese.

Venerdì 6 dicembre, alle ore 21, al teatro Toselli viene proposto il reading “Duccio” a cura dell’associazione Amici per la Musica di Cuneo, con la partecipazione del prof. Pierluigi Garelli, l’attrice Elide Giordanengo e la violoncellista Milena Punzi. La storia di Duccio e della famiglia Galimberti, contestualizzata nella società dell’epoca, sarà raccontata con immagini, aneddoti, letture e l’accompagnamento musicale di violoncello ed effetti elettronici.

L’evento è gratuito ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.