Langhe, Roero e Monferrato fanno il pieno di stelle sulla Michelin 2025: "Ristoranti che fanno grande la gastronomia di casa nostra"

Langhe Monferrato Roero: un territorio di eccellenza per gli amanti dell’alta cucina

16 ristoranti, con un totale di 21 Stelle Michelin, 3 Stelle Verdi e 2 nuovi Premi Speciali “Passion Dessert” sulle colline Unesco di Langhe Monferrato Roero

"Le colline di Langhe Monferrato Roero, rinomate per la loro bellezza e cultura enogastronomica, si riconfermano una delle destinazioni italiane di punta nella prestigiosa Guida Michelin 2025, con 16 ristoranti premiati per un totale di 21 stelle, grazie al talento e alla dedizione degli chef che, non solo sanno interpretare i sapori locali con maestria, ma creano per gli ospiti un’accoglienza che ne esalta l’esperienza. Ogni ristorante è un luogo di eccellenza che valorizza le materie prime, la tradizione e la sostenibilità, rafforzando l’immagine della destinazione come meta enogastronomica sempre più ricercata. Siamo orgogliosi dei nostri chef, che con passione e competenza sanno interpretare al meglio l’essenza delle nostre colline".

Così Elisabetta Grasso (foto sotto), direttrice del Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero – Langhe Experience commenta la nutrita presenza di locali del territorio anche nell'edizione 2025 della celebre Guida.

“Ogni stella assegnata rappresenta non solo un simbolo di eccellenza, ma anche una risorsa preziosa che arricchisce il fascino del territorio. Dalla primavera all’inverno, accogliamo viaggiatori da tutto il mondo in cerca di esperienze autentiche. Gli chef sanno trasformare ogni piatto in un racconto di dedizione, di tradizioni, ricette di famiglia e di amore per la terra, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al rispetto delle stagioni. Il loro lavoro è un omaggio alla cultura locale e un importante richiamo per il turismo internazionale. Grazie a questi ristoranti e alle loro brigate, Langhe Monferrato Roero si confermano una destinazione ambita dove ogni soggiorno diventa una scoperta indimenticabile.”

“La ristorazione stellata mantiene alto il livello del comparto – afferma il direttore dell’Associazione Commercianti Albesi, Fabrizio Pace (foto sotto) –, ma non solo: essa costituisce anche un simbolo e un riferimento per la fitta rete di locali tipici operanti, spesso grazie a una lunga tradizione famigliare, nelle località disseminate sulle nostre colline. In questo senso, il circuito degli chef stellati Michelin costituisce una punta di diamante ed un’integrazione essenziale della nostra offerta turistica, che incontra ogni anno il gusto e l’apprezzamento di tutto il mondo”.

"I ristoranti stellati – concludono –, insieme alle osterie e alle trattorie caratteristiche, rendono queste colline una meta speciale per chi desidera un’esperienza enogastronomica da ricordare. Tra sapori autentici e accoglienza calorosa, i nostri ospiti non si sentono semplici turisti, ma amici, immersi in un viaggio che celebra il gusto e la tradizione".





RISTORANTI CON STELLA MICHELIN 2025 PAESE Stelle Piazza Duomo – Chef Enrico Crippa Alba *** + Stella Verde Antica Corona Reale da Renzo – Chef Gian Piero Vivalda Cervere ** Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini – Chef Gabriele Boffa Penango ** La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti Serralunga d’Alba ** Locanda del Pilone – Chef Federico Gallo Alba * Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti – Chef Gianluca Renzi N Asti * All'Enoteca – Chef Davide Palluda Canale * + Premio Passion Dessert 2025 Massimo Camia – Chef Massimo Camia La Morra * Ristorante Borgo Sant’Anna – Chef Pasquale Laera Monforte d’Alba * Ristorante FRE – Chef Francesco Marchese Monforte d’Alba * 21.9 presso Tenuta Carretta – Chef Flavio Costa Piobesi d’Alba * Il Centro – Chef Elide Mollo Cordero Priocca * Il Ristorante di Guido da Costigliole – Chef Fabio Sgrò con la direzione di Ugo Alciati Santo Stefano Belbo * GuidoRistorante presso Tenute Fontanafredda – Chef Ugo Alciati Serralunga d'Alba * Ca’ Vittoria – Chef Massimiliano Musso Tigliole * La Ciau del Tornavento – Chef Maurilio Garola Treiso *



Locanda La Raia – Chef Mirko Natali e Tommaso Arrigoni Gavi Stella Verde Coltivare – Chef Luca Zecchin La Morra Stella Verde

+ Premio Passion Dessert 2025