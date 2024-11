Algoritmi e infermieri sulle ambulanze al posto dei medici, il presidente dell'Ordine: "Riconosciuta la nostra competenza"

Il Coordinamento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Piemonte annuncia una significativa vittoria per i cittadini piemontesi e per la sicurezza del Sistema di Emergenza Sanitario Territoriale della nostra Regione.

Nel contesto altamente specializzato dell’Emergenza Urgenza, l’utilizzo di algoritmi e protocolli, come le linee guida cliniche, integra il lavoro dei medici e degli infermieri, rispettando il quadro normativo di responsabilità del SSN. La Regione Piemonte, con l’approvazione della DGR, considera essenziale la presenza dei medici del 118 per i casi critici, sia nelle Centrali Operative sia negli interventi ad alta complessità clinica, prevedendo che le automediche verranno gradualmente integrate nella rete dei mezzi avanzati, a sostegno dei pazienti più critici.

" Si tratta di una vittoria significativa, prima di tutto per i cittadini, che potranno contare su una risposta più appropriata ed efficace in relazione ai propri bisogni di salute, - ha dichiarato Ivan Bufalo, Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche . - Questo provvedimento, atteso da oltre vent’anni, riconosce ufficialmente le competenze degli infermieri nel sistema di emergenza preospedaliera e rafforza la loro operatività sul territorio, garantendo al contempo la loro sicurezza nell’esercizio professionale."

Il nuovo quadro di riferimento, che verrà completato dall’emanazione di una specifica DGR, rafforza quindi anche il ruolo degli infermieri all'interno del sistema di emergenza territoriale 118, consolidando la possibilità di intervento autonomo in situazioni di emergenza che richiedono un'azione tempestiva, in linea con le best practice internazionali. Questo risultato è il frutto di una mediazione tra le professioni mediche e infermieristiche, con l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, riconoscendo l’importanza di ciascuna figura professionale nel sistema sanitario.