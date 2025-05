Avis Cuneo: consegnate le borse di studio a sette studenti meritevoli

L'Avis di Cuneo ha celebrato l'impegno e il talento di sette giovani studenti, figli di donatori avisini, che si sono distinti per i loro brillanti risultati scolastici.

Durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di famiglie e rappresentanti dell'associazione, sono state consegnate le borse di studio a Nicolò Galfrè, Gianluca Quercia, Anthony Calcagno, Veronica Rossi, Cecilia Bruno, Alessandro Revelli e Francesca Silvana Bruno.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma dell'Avis volto a sostenere i giovani nel loro percorso di formazione e a promuovere i valori di solidarietà e impegno civico che caratterizzano l'associazione.

"Questo piccolo riconoscimento possa diventare per voi un trampolino di lancio, un incentivo a mettere sempre il massimo impegno non solo negli studi ma ancora di più nei confronti della società e del prossimo” - ha dichiarato la Presidente Rosina De Luca durante la cerimonia - “La nostra associazione continuerà ad impegnarsi ad aiutare i giovani. Siamo convinti che la crescita dei ragazzi sia l'investimento più grande per il nostro futuro."

La premiazione rappresenta un momento significativo non solo per gli studenti premiati ma anche per l'intera comunità avisina, ribadendo l'importanza di valorizzare il merito e sostenere le nuove generazioni.

L'Avis di Cuneo conferma così il suo ruolo attivo non solo nella promozione della donazione del sangue ma anche nel supporto all'educazione e alla crescita dei giovani del territorio.