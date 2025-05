Croce Verde Saluzzo: trasporto gratuito per i più fragili e apertura al volontariato sociosanitario dai 14 anni

La Croce Verde Saluzzo (Pubblica Assistenza Anpas) e il comune di Saluzzo hanno presentato ieri (5 maggio) presso la presso la sala Giovanni Vaira dell’associazione la nuova convenzione triennale (2025–2027) che garantirà un servizio di trasporto gratuito verso le strutture sanitarie ai cittadini saluzzesi in condizioni di fragilità.

L’accordo prevede che la Croce Verde metta a disposizione mezzi, compresa un’ambulanza, per accompagnare i residenti o domiciliati in città, o ancora, ospiti di case di riposo del territorio come il Tapparelli, presso gli ospedali di Saluzzo e Savigliano, per visite mediche, esami o ricoveri programmati, e per indagini finalizzate all’ottenimento dell’assegno di invalidità.

Al servizio accederà chi è in possesso di Isee non superiore a 25.000 euro, su richiesta del medico o del servizio ospedaliero, con priorità per chi ha difficoltà motorie, non possiede un mezzo proprio o vive in condizioni di isolamento sociale. Il Comune provvederà al pagamento del servizio dopo l'autorizzazione.

Il presidente della Croce Verde Saluzzo nonchè vicepresidente Anpas Piemonte, Michele Isoardi e l’Amministrazione comunale, rappresentata in conferenza stampa dall’assessore al bilancio Enrico Falda e dalla vicesindaca Francesca Neberti, hanno espresso soddisfazione per il rinnovo della collaborazione, fondata su valori di solidarietà e sostegno alla comunità.

“Questo servizio di trasporto sociosanitario gratuito rappresenta un impegno concreto che il Comune e la Croce Verde Saluzzo hanno assunto per essere ancora più vicini alle persone fragili, in particolare agli anziani – ha commentato Michele Isoardi - Per la Croce Verde saluzzese trasportare infermi e malati è da sempre la missione primaria, e questa convenzione rafforza una collaborazione che prosegue da ben 46 anni. È un segno tangibile di restituzione alla cittadinanza che, con il suo sostegno, permette ogni giorno all’associazione di operare".

L’altro caposaldo collaborativo ha ricordato l’assessore Falda è la presenza della Croce Verde durante eventi e manifestazioni del Comune, come quelle realizzate dalla Fondazione Bertoni, assicurando l’adeguata assistenza sanitaria in occasioni di grande partecipazione e di rilevanza sociale e turistica.

In conferenza è stata presentata un’altra novità orientata al coinvolgimento delle nuove generazioni nel mondo del volontariato: la revisione dello statuto della Croce Verde (con una approvazione prevista per il 19 maggio) che consentirà l’ingresso ufficiale dei ragazzi a partire dai 14 anni ( autorizzati dai genitori se minorenni) all’interno dell’associazione.

"Un passo significativo verso i giovani - afferma il presidente Isoardi - con la possibilità di avvicinarsi concretamente alla realtà del soccorso e dell’assistenza sanitaria, attraverso attività formative, esperienze di promozione del volontariato sul campo e momenti di della Croce Verde Saluzzo".

Non è possibile operare come soccorritori fino ai 18 anni, ma chi entrerà in squadra potrà iniziare a formarsi attraverso corsi e attività interne preparandosi al volontariato attivo e competente.

Secondo recenti dati molti ragazzi e ragazze tra i 14 e i 24 anni desiderano fare volontariato, ma non sanno a chi rivolgersi: "Noi vogliamo offrire loro un’opportunità concreta per impiegare il proprio tempo in modo costruttivo e solidale- Ha sottolineato Isoardi- con l’accento sulla capacità dell’associazione di rinnovarsi e guardare al futuro , valorizzando l’entusiasmo, l’energia e il potenziale dei più giovani".

"Vogliamo costruire un ponte tra le nuove generazioni e il mondo del volontariato" ha commentato la responsabile del gruppo giovani, Francesca Gonella.

Fiammetta Rosso, assessora alle Politiche Sociali del comune “ Il mettere adisposizione il trasporto gratuito per gli ospiti delle case di riposo e per i cittadini con Isee inferiore a 25 mila euro è un aiuto concreto e un’opportunità di coesione sociale che apprezziamo molto".

La Croce Verde Saluzzo è stata fondata nel 1979. Oggi conta su 236 volontari, di cui 84 donne, e 11 dipendenti. Le squadre di volontari soccorritori e soccorritrici, in media, effettuano 12 mila servizi all’anno, percorrendo oltre 480 mila chilometri sul territorio del saluzzese e verso gli ospedali principali del Piemonte.

Dispone di sette ambulanze, quattro automezzi attrezzati con pedana mobile per il trasporto di persone disabili e tre altri mezzi per servizi sociosanitari.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto disabili, 242 mezzi per il trasporto persone e la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni.

Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza-urgenza.