Comitato 10 febbraio, rinnovate le cariche regionali: Denis Scotti responsabile provinciale della Granda

Nel mese di settembre si è svolto il congresso regionale del Comitato 10 Febbraio del Piemonte, che ha visto eletto all’unanimità Denis Scotti che ricopre anche la carica di responsabile provinciale di Cuneo.

Durante il congresso si è votato per eleggere la vicepresidente Anna Mantini figura storica che da sempre ha rappresentato la difesa del ricordo dei Martiri delle foibe e dell’esodo.

Per quanto riguarda il direttivo provinciale poco cambia: vengono confermati i ruoli dei rappresentanti nelle zone di Fossano con Anna Mantini, della zona di Boves con Enrica Di Ielsi che manterrà anche i rapporti con le associazioni, per la zona di Cervasca Luciano Marcucci, di Savigliano con Occelli a questi si aggiungono al direttivo provinciale il referente per l’organizzazione e zona di Peveragno Sagjonevo Kulari, l’assessore del comune di Castelmagno Ivanoe Lai per le vallate e l’ingresso presentato durante la serata di Fossano in ricordo dei 70 anni di Trieste italiana del prof. Ernesto Zucconi.

Il prof. Zucconi sarà parte fondamentale del cammino del Comitato non sono provinciale ma anche regionale. Diverse iniziative sono già in fase di definizione dove Zucconi sarà protagonista nel suo ruolo di divulgatore storico.