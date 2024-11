Inaugurato l’anno accademico Unitre Cuneo

Lunedì 4 novembre 2024 alle 15,30 presso il cinema Monviso, è iniziato l’Anno Accademico 2024/2025 dell’Università della Terza Età di Cuneo. Nel saluto introduttivo, il Presidente Gianfranco BATTAGLIA, ha sottolineato come l’UNITRE Cuneo non sia una scuola, ma un’associazione, che propone ai propri iscritti svariate attività culturali, dalle conferenze bisettimanali ai corsi monotematici, per finire alle uscite culturali.

Gli iscritti hanno superato quota 700 tra rinnovi e nuove iscrizioni (200 circa) e potrebbero esserci problemi per accontentare tutte le richieste di partecipazione alle conferenze, viste le capacità delle sale a disposizione.

La Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, nel portare il saluto dell’Amministrazione Comunale, ha sottolineato l’importanza dell’UNITRE per diffondere messaggi culturali e sociali. Ha inoltre informato i presenti che è nei programmi futuri la realizzazione di una struttura sufficientemente capiente per soddisfare le esigenze della cittadinanza. Era presente anche l’Assessora alle politiche sociali Paola Olivero.

La prolusione dell’Anno Accademico è stata affidata a Franco Chittolina che, con la consueta precisione e chiarezza, ha intrattenuto l’attento pubblico che gremiva il cinema Monviso e la vicina sala polivalente CDT, parlando dell’Unione Europea, del suo passato e delle prospettive per il futuro. Prima della pausa per la concomitanza con Scrittori in città, lunedì 11 novembre 2024 sempre al cinema Monviso ore 15,30, strettamente riservato agli associati in regola con il tesseramento per l’A.A. in corso, Antonina Gazzera tratterà l’argomento “Come ha fatto William Shakespeare a diventare “Shakespeare”?”.

“William Shakespeare è riconosciuto un grande genio della letteratura mondiale, ma ci sono molti ricercatori che hanno dei dubbi, in base a documenti, sulla reale paternità di tutti quei capolavori.