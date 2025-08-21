 / Al Direttore

Al Direttore | 21 agosto 2025, 11:58

"Grazie di cuore alla sanità cuneese che mi ha salvato"

Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti di una lettrice: "Guardia medica, medico curante e Ospedale Carle, un percorso di cura eccellente"

Riceviamo e pubblichiamo: 

"Buongiorno,

volevo esprimere pubblicamente la mia gratitudine alla sanità cuneese.

Ringrazio la guardia medica che il 26 luglio è venuta a visitarmi perché non mi sentivo bene e mi ha prescritto una cura, che ha bloccato al fase acuta del malessere, ringrazio il medico curante che mi ha consigliato di andare in pronto per accertamenti; alla fine sono stata ricoverata all'Ospedale Carle.

Soprattutto desidero ringraziare tutti coloro che si sono occupati di me e mi hanno curata e seguita con grandissima attenzione i dottori, gli infermieri, le OSS.

Adesso sono tornata a casa con una terapia da seguire e sento che pian piano le energie stanno tornando.

GRAZIE!!!

Bianca Maria Capanna"

