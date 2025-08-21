Domenica 24 agosto Beinette si anima con la festa di San Magno e il passaggio della Vuelta

Domenica 24 agosto Beinette celebrerà la festa di San Magno con un programma ricco di eventi che spazia dalla tradizione agricola allo sport internazionale.

La giornata inizierà alle 10:30 con la Santa Messa di San Magno, seguita alle 11:30 dalla sfilata dei trattori d'epoca per le vie del paese. L'evento, organizzato da Matteo Marenchino e Luca Mondino, vedrà Via Gandolfi e Piazza Umberto I trasformarsi in un'esposizione a cielo aperto di mezzi agricoli storici.

Al termine della sfilata, Agricolproject offrirà un aperitivo per tutti i partecipanti, creando un momento di convivialità e festa comunitaria.

Nel pomeriggio, alle 15:55, il territorio comunale sarà attraversato dai corridori della Vuelta lungo la SP 564, transitando da Regione Colombero, Via Cuneo, Via Martiri, Via Mondovì fino alla rotonda del ristorante da Nona.

Dalle 16:00 prenderanno il via i giochi popolari nella nuova area festeggiamenti, mentre alle 18:30 si attende la tradizionale sfida "birra e salsiccia". La festa proseguirà in serata con il luna park allestito in Via Circonvallazione e il bar gestito dalla Pro Loco.

Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza, sono previste diverse limitazioni al traffico. Dalle 7:00 alle 13:00 saranno chiuse al transito Via Gandolfi e Piazza Umberto I per l'esposizione e la sfilata dei trattori, con divieto di sosta e rimozione forzata.

Dalle 10:00 alle 13:00 il divieto di sosta interesserà anche Via Roma e Via Nallino, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via XXIV Maggio e Via Iosina.

Per il passaggio della Vuelta, dalle 14:55 alle 17:00 circa sarà sospesa la circolazione lungo l'intera SP 564 nel tratto che attraversa il comune, con divieto di attraversamento pedonale. La viabilità riprenderà regolarmente 15 minuti dopo il transito del veicolo con la scritta "fine manifestazione".

Il Comune ricorda che sono esclusi dalle limitazioni i mezzi di soccorso, per i quali gli organizzatori garantiranno appositi passaggi. La segnaletica verticale è stata posizionata 48 ore prima dell'evento, come previsto dall'ordinanza comunale n. 34 del 20 agosto 2025.



