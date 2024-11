Per permettere lavori con servizio autogru per rimozione impianto di riscaldamento, per la mattina di lunedì 11 novembre – dalle ore 8.30 alle 12.30 – nel tratto di via Principi di Piemonte compreso tra via Sarti e via Cavour vigerà divieto di transito (escluso i residenti) e di sosta con rimozione coatta.