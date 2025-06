Mondovì, crescono i visitatori in Città. Per l'estate concerti ed eventi culturali. Per i Feu d'la Madona anche un Night Glow le mongolfiera a tempo di musica

"Le traiettorie del turismo Monregalese tra presente e futuro", questo il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri, sabato 31 maggio, durante l’apertura di Giny, il festival del gin e del ginepro, per illustrare i dati del turismo e gli eventi che interesseranno l’estate di Mondovì, contestualmente alla presentazione del progetto per la gestione dei beni turistici di Mondovì Piazza, affidata a Coop culture.

I numeri dicono che dal 2002 al 2024 sono state 50.618 le presenze a Mondovì (persone che hanno pernottato in città), mentre nel 2024 sono stati 34.700 gli accessi ai beni culturali cittadini, in dettaglio: al Museo della Ceramica (6194), alla Torre del Belvedere (6442), al Museo della Stampa (4064) e 18.000 nella ex Chiesa di Santo Stefano, diventata centro espositivo per mostre come quella di Andy Warhol o quella in corso dedicata all’Impressionismo.

Dall’inizio dell’anno a oggi sono cresciuti gli accessi nei diversi musei e anche alla chiesa della Missione che ha registrato un + 2800 accessi dalla riapertura.

Crescono anche le strutture ricettive che passano dalle 9 nel 2002 a 35 nel 2024, con un aumento dei posti letto da 339 a 841.

Presentato anche il calendario completo delle manifestazioni dell'estate monregalese, che già partito ufficialmente questa settimana con la due giorni dedicata a "Il suono delle scuole" in Piazza d’Armi, proseguirà fino a settembre.

Il prossimo appuntamento sarà la "Cena in bianco", in programma sabato 7 giugno in piazza Maggiore: "Un’esperienza conviviale unica che celebri la cucina locale e il senso di comunità attraverso un evento suggestivo e inclusivo, valorizzando i ristoratori locali e incrementando il flusso turistico e commerciale nel centro storico di Mondovì".

I CONCERTI

Si aprirà poi anche la stagione dei concerti con il MoVì Festival: Voglio tornare negli anni ‘90 (13 giugno), Diego Naskka (28 giugno), Niky Savage + Nerissima Serpe + Papa V + Fritu + Glocky Artie5 (5 luglio), Rose Villain (19 luglio).

In occasione dei Doi Pass a Breo ci sarà Dj Fargetta. Al programma si aggiungeranno altri due eventi targati "Sunset vibes" uno al Parco di Villa Nasi a luglio e uno ai Giardini del Belvedere a settembre.

La programmazione comprende anche due spettacoli teatrali che vedranno protagonisti la PFM – Premiata Forneria Marconi (20 giugno) ed Elio – "Quando un musicista Ride" (21 giugno).

Il 14 giugno l'appuntamento è con PUNK IS MOVÌNG al Museo della Stampa: il punk rock internazionale arriva a Mondovì per un’esperienza che unisce arte, musica e interazione con Marky Goes Mental Experience, la mostra in realtà aumentata che celebra la doppia anima di Marky Ramone tra l’arte e il punk rock più puro.

Ci sarà un talk in cui Marky racconterà la sua vita e una Drum Battle a eliminazione diretta con giudice della finale Marky stesso. Si chiuderà con DJ set di Marky Ramone.

Confermata poi la ricca offera di eventi culturali curati dalle associazioni:

Festival Funamboli | Gli Spigolatori, 15–20 giugno

Piazza di Circo | Albero del Macramè, 3–6 luglio

Extraordinarie | Cirko Vertigo e ASD Albero del Macramè, 5–6 luglio

Impromptu | Cirko Vertigo e ASD Albero del Macramè, 10–11 luglio

Harpmaster – Concerti di arpa | Academia Montis Regalis, 9–21 luglio

Illustrada Festival - Associazione Illustrada | dall'11 al 14 settembre

A questi si aggiungono Giny, Festival del Gin e del Ginepro in corso in questi giorni, l'esibizione dell'Orchestra Provinciale Giovanile il 4 giugno in piazza Maggiore e il Cinema sotto le stelle curato dall'associazione La Funicolare (1-8-15-22 luglio).

PER I DEU D'LA MADONA ANCHE IL NIGHT GLOW

Il 7 settembre, in occasione del tradizionale spettacolo pirotecnico, ci sarà anche il Night Glow, lo spettacolo delle mongolfiere che si accenderanno al ritmo di musica.

Intrattenimento

Doi Pass | La Funicolare, 2-9- 16-23 luglio

| La Funicolare, Sagra Carassonese | ACLI Carassone, 17–19 luglio

| ACLI Carassone, Mondovì e Motori | La Funicolare 18–20, luglio

| La Funicolare Ferrone in festa | Cui düř Feŕun, dal 27 al 29 luglio

| Cui düř Feŕun, Dario Vergassola | Bocce Quadre, 8 agosto

| Bocce Quadre, M.A.A. – Mostra Artigianato Artistico | La Funicolare , 13–17 agosto

| La Funicolare Vespanic – Raduno | La Funicolare, 24 agosto

– Raduno | La Funicolare, Esposizione Internazionale Canina | Gruppo Cinofilo Monregalese, 28–30 agosto

| Gruppo Cinofilo Monregalese, Ij Feu’ d’la Madona

Night Glow by Ballooning Rhapsody

Istituzionale, 7 settembre

Istituzionale, XXV Meeting di Primavera | ASD Atletica Mondovì, 2 giugno

| ASD Atletica Mondovì, Partita amichevole squadre monregalesi vs. squadra Casa UGI | Torino Club Mondovì , 7 giugno

| Torino Club Mondovì FeelGood: Sport & Music Day | Caracol Cooperativa Sociale, 14 giugno

Sport

13° Campionato Bocce Quadre | Ass. Bocce Quadre , 2–3 agosto

| Ass. Bocce Quadre Sport in Piazza | Music Run | Istituzionale | Settembre

Istituzionale Granfondo Alpi del Mare | ASD Alpi del Mare, 21 settembre

Feste Frazionali