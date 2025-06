Mondovì, il Festival Funamboli pronto a ospitare Walter Fochesato per la libertà per immagini

Il Festival Funamboli prosegue nel suo viaggio attraverso i concetti di “Libertà&Liberazione”. La tematica del 2025, ispirata alla fine della Seconda guerra mondiale e alla liberazione del nazifascismo, ha fino a ora affrontato le libertà declinate attraverso la spiritualità, il giornalismo, il cinema e la libertà di essere sé stessi.

Giovedì 12 giugno alle ore 20.45 presso il Museo della Ceramica si terrà l’incontro dedicato alla libertà per immagini con Walter Fochesato. Studioso di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione, Fochesato è vicedirettore del mensile Andersen. Ha insegnato a Scienze della Formazione all’Università di Genova e Storia dell’Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata. É fra i docenti dei master Ars in Fabula a Macerata e Professioni e prodotti dell’editoria all’Università di Pavia.

Fra i lavori più recenti: Il gioco della guerra. L’infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale; Le pubblicità di Natale; Il campanile scocca la mezzanotte santa; Gioielli su carta; Raccontare la guerra; Emanuele Luzzati. Natali a colori. Antologia del centenario (tutti per Interlinea); con Pino Boero A foa du Bestentu. Fiabe liguri (Chinaski) e L’alfabeto di Gianni dedicato a Rodari (Coccole Books).

Walter Fochesato è inoltre presidente del concorso internazionale Silent Book Contest e membro di diverse giurie. Nel 2025 ha fatto parte della giuria del Premio Illustratori della Fiera del Libro di Bologna.

La sua presenza nel festival porterà al pubblico l’esperienza della narrazione attraverso l’espressone artistica dell’illustrazione, in un linguaggio che non è assolutamente riservato al mondo dell’infanzia, ma che anzi può spaziare su ogni tematica, rendendo chiara, avvincente e semplice la spiegazione di ciò che può apparire ostico o farci paura.

L’evento sancisce la collaborazione con l’associazione culturale Illustra, grande realtà monregalese dedicata proprio al mondo dell’illustrazione e presieduta dall’illustratore Marco Somà.

Il festival è realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì e in collaborazione con Libreria Confabula, Associazione Italiana Cultura Classica – sezione di Cuneo, ANPI Mondovì, associazione culturale Illustrada, Parrocchie Duomo e Carassone, Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e Casa do Menor Italia.

Iscrizioni su Eventbrite oppure alla mail assoc.spigolatori@gmail.com.