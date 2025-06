Alba, inaugurata l’opera grafica di riqualifica ecosostenibile dell’impianto sportivo di San Cassiano

Nella giornata di domenica 1 giugno, alle ore 16:00, in presenza del sindaco della città di Alba, Alberto Gatto, e del consigliere della Fondazione CRC, Mario Canova, è stata inaugurata l’opera grafica di riqualifica ecosostenibile realizzata presso l’impianto sportivo di San Cassiano. L’iniziativa, avviata nel 2024 in collaborazione con il liceo artistico P.Gallizio di Alba e sostenuta dalla Fondazione CRC attraverso il bando autunno 2024, ha previsto la realizzazione di un rivestimento artistico della facciata spogliatoi piscina. Gli allievi di diverse classi dell’istituto, seguiti con cura dai docenti, hanno proposto una personale opera grafica che è stata votata durante l’estate 2024 dai soci dell’associazione sportiva. Il numero maggiore di preferenze è andato all’opera di Alessandra Cai (nella foto sotto), la quale ha sviluppato una proposta che richiama il movimento delle onde, con varie tonalità di blu. Nei primi mesi del 2025 è stata avviata la produzione dei pannelli ecosostenibili, poi installati nel mese di maggio.

L’amministrazione della LiSport, nelle parole del suo presidente Lorenzo Cane, è estremamente soddisfatta del risultato: "L’opera realizzata rappresenta il proseguo del programma di riqualifica del nostro bell’impianto sportivo, focalizzando sempre l’attenzione sull’ecosostenibilità e sulla riduzione dell’impatto ambientale delle attività svolte al suo interno – continua il Presidente – ringraziamo il Sindaco della città di Alba, Alberto Gatto, e il consigliere della Fondazione CRC, Mario Canova, per aver presenziato all’inaugurazione e per le belle parole rivolte al percorso di sviluppo che la nostra associazione ha realizzato in questi anni. Un ringraziamento al Dirigente scolastico del liceo artistico albese, Roberto Buongarzone, e ai suoi docenti, per averci accompagnato in questo bel progetto, e un ringraziamento speciale ad Alessandra Cai e a tutti gli studenti che si sono impegnati a realizzare le molte opere grafiche proposte".