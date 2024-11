Acquistata dalla 'Massucco T.' di Cuneo la ex LPR di Bastia

La ex LPR di Bastia Mondovì ha un nuovo proprietario.

A rilevare lo stabilimento, che era stato messo all'asta, l'azienda cuneese Massucco T. srl, specializzata nella vendita e noleggio di macchine per sollevamento e movimento a terra.

I vertici dell'azienda, in questi giorni, hanno incontrato il primo cittadino Francesco Rocca, spiegando che il sito verrà pulito e risistemato, curando anche il verde e rimuovendo il materiale abbandonato. La ditta provvederà anche allo smaltimento dell'eternit del tetto per poi utilizzare il capannone come deposito.

Per lo stabilimento, messo all'asta nel 2023, era stata formalizzata un'altra offerta a dicembre scorso, poi non formalizzata. Ora è stato venduto per 511mila euro, mille euro in più rispetto all'offerta minima prevista.