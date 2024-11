Ad Alba un incontro con la biologa nutrizionista Laura Monni su “Nutrizione e Salute”

Il Gruppo Senior 60+, in collaborazione con l'Associazione Commercianti Albesi, propone, martedì 18 novembre alle ore 20.30 – presso la Sala Unesco nella sede ACA – la serata dal titolo “L’alimentazione come migliore arma per invecchiare bene”.

L’incontro sarà introdotto da Elena Giachino, responsabile Segreteria Generale ACA, e guidato da Laura Monni, biologa nutrizionista.

Nutrizione e salute, un binomio che nel tempo ha acquisito un’importanza specifica nella vita di ciascuno. Molti studi dimostrano infatti come un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata, abbinata all’attività fisica, giochi un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie e patologie che possono insorgere quando l’età avanza.



La longevità è un tema che ha generato interesse in tutte le civiltà: da chi nell’antichità cercava elisir per “sconfiggere” la morte, alle ricerche recenti che indagano modi per migliorare l’aspettativa di vita. L’uomo da sempre si chiede come fare per vivere più a lungo. Ora però esiste anche la consapevolezza di volerlo fare rimanendo in salute.

In pochi, però, prendono in seria considerazione le condizioni di salute critiche a cui qualunque essere umano può andare incontro una volta superata la giovinezza: numerosi farmaci da assumere, difficoltà di memoria o di movimento, dolori articolari, ossa fragili, confusione e molto altro. Una prospettiva non allettante, ma comunque plausibile, da considerare e affrontare.

L’invecchiamento genera naturalmente alcune problematiche, ma pensiamo mai a quanta salute si perde a causa di pessime abitudini a tavola? L’obiettivo dell’incontro è proprio questo: cercare di capire da dove originano le malattie e quali soluzioni mettere in campo per preservare la salute e la qualità della vita attraverso comportamenti semplici e quotidiani.



Per iscriversi all’incontro è necessario contattare i recapiti sottostanti oppure compilare il form di adesione al link https://forms.gle/fbVNZxFxKXH49JWD7

Per informazioni sulle attività del Gruppo è possibile rivolgersi alla Segreteria generale:

tel. 0173/226611

e-mail segreteria@acaweb.it