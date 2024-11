Bra, sulla sicurezza in città e nei quartieri un partecipato incontro con Carabinieri e Polizia Locale

La sicurezza urbana il tema del partecipato incontro tenuto ieri, giovedì 7 novembre, a Bra, presso la sede del Comitato di quartiere “San Michele”. L’evento, organizzato dal Comitato di Frazione San Michele e promosso dall’Amministrazione comunale con la presenza di altri presidenti dei comitati di quartiere, è stato introdotto dal sindaco Giovanni Fogliato, che ha presentato ai cittadini le varie iniziative prese sul tema sicurezza sottolineando l’importante sinergia e il positivo clima di collaborazione creatosi coi Carabinieri e le altre forze dell’ordine della città, che ha permesso di fare fronte comune di tutti gli attori in campo nel settore della sicurezza urbana per un efficace contrasto all’illegalità.

L’assessore alla Sicurezza Luciano Messa ha annunciato che a breve diverrà operativa la videosorveglianza partecipata in collaborazione con i privati.

Il tenente colonnello Lorenzo Repetto, comandante della Compagnia Carabinieri di Bra, ha illustrato le strategie di contrasto operate dall’Arma sul territorio con particolare riferimento ai reati predatori e al controllo dell’area della stazione ferroviaria e di piazza Roma.

Nel dettaglio, l’ufficiale ha sottolineato una diminuzione dei furti in abitazione su scala annuale che deve però stimolare a un sempre maggiore impegno nella direzione di un incremento della presenza delle pattuglie dell’Arma nei quartieri in cui l’incidenza dei predetti fenomeni è maggiore. Inoltre ha invitato la popolazione a segnalare senza esitazione all’utenza 112 ogni anomalia e presenza sospetta sul territorio in modo da poter realizzare un’adeguata azione di prevenzione e contrasto.

Per quanto concerne il tema della sicurezza nell’area della stazione ferroviaria, ha evidenziato un sostanziale miglioramento della situazione e della percezione della sicurezza, frutto di un costante impegno concretizzatosi nella presenza quotidiana dei Carabinieri nello scalo e nei giardini di Piazza Roma, avvalendosi periodicamente nel corso dell’anno di Squadre di Intervento Operativo del 1° Reggimento Carabinieri di Moncalieri.

Sono intervenuti per la Polizia Locale il comandante, commissario capo Davide Detoma, e il vice comandante, commissario Sergio Mussetto, i quali hanno illustrato l’importante contributo della Polizia Municipale al controllo del territorio e la costante collaborazione con i Carabinieri, nell’obiettivo comune di aumentare il senso di sicurezza reale e percepito dei residenti.



È seguito poi un vivace dibattito che ha permesso ai numerosi cittadini intervenuti di avere ulteriori informazioni dai rappresentanti delle forze di polizia e dell’ordine che ha anche consentito a quest’ultime di fornire consigli utili per la prevenzione dei reati con l’adozione di accorgimenti volti al raggiungimento di una sicurezza sempre più attiva e partecipata da parte della cittadinanza.