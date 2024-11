“Raccolto totale senza perdite”: la Olimac di Margarita presenta le sue macchine di punta all'Eima di Bologna [VIDEO]

Anche quest'anno l'azienda Olimac di Margarita partecipa all'Eima di Bologna, Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. In esposizione le macchine di punta: le testate mais DragoGT e Drago2 e la testata girasole-sorgo-canapa Drago Gold.

Guarda l'intervista video a Francesco Imbimbo, responsabile Olimac srl:

“Da tantissimi anni partecipiamo a questo evento internazionale per trovare nuovi mercati e parlare con gli amati clienti del territorio – spiega Imbimbo -. Le nostre macchine sono riconosciute a livello mondiale per raccogliere totalmente il prodotto. Noi esportiamo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Australia. In particolare negli USA esportiamo mille macchine all'anno, siamo la prima azienda europea in quel mercato che produce il 40% del mais mondiale. Questa è una grande soddifazione per noi”.

Per maggiori informazioni: https://www.olimac.it/