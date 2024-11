Dalla "Favola di Marco" un contributo importante alla Neuropsichiatria Infantile di Fossano

L'associazione La Favola di Marco, presieduta da Silvia Errico, ha donato al servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Asl CN1 sede di Fossano un importante contributo (5.300 euro), destinato all'acquisto di materiale per la psicomotricità e per le attività riabilitative e diagnostiche di utilizzo comune a tutti i professionisti dell'ambulatorio. E' stato inoltre acquisito materiale di consumo utile per gli interventi quotidiani degli operatori.

Ha promosso la raccolta fondi l’azienda saviglianese Azerouno srl, organizzando una serata di beneficenza aperta a dipendenti e clienti, in occasione dei 20 anni di attività. Parte dei 9 mila euro raccolti sono inoltre stati destinati per l'assistenza a domicilio di un soggetto autistico residente a Fossano.

Un grazie dall'Asl: "Ringraziamo La Favola di Marco per l'intervento e la costante vicinanza. Siamo onorati dell'attenzione che alcune associazioni del nostro territorio ci rivolgono, finanziandoci l'acquisto di materiale prezioso per consentire agli operatori di svolgere al meglio l'attività."