L'AslCn1 comunica che la struttura complessa di Medicina Legale della sede di Mondovì è stata trasferita dai locali siti in via Torino 2 al piano terra dell'Ospedale di Mondovì, in Via S. Rocchetto, 99.

A partire dal 23 aprile e fino al mese di luglio lo sportello al pubblico sarà nuovamente attivo tutti i mercoledì dalle 9 alle 12.