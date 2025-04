Cuneo, l'AIDO Intercomunale celebra la giornata nazionale per la Donazione e il Trapianto con un incontro di sensibilizzazione

In occasione della Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti dell'11 aprile, i volontari AIDO del Gruppo Intercomunale di Cuneo saranno attivi per sensibilizzare la popolazione sulla donazione di organi.

Saranno presenti presso il Centro Prelievi Sangue di Via Carlo Boggio in collaborazione con il Coordinamento Ospedaliero S.Croce e Carle delle Donazioni per fornire informazioni e sensibilizzare la comunità e presso l’anagrafe del Comune di Cuneo.

L'AIDO da sempre è impegnata in attività di sensibilizzazione, tra cui incontri nelle scuole, eventi pubblici e momenti di raccolta adesioni per la donazione di organi. Partecipare a questa giornata è un gesto importante di solidarietà, che permette di salvare vite attraverso la donazione.

Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale e all’Azienda Sanitaria CN1 che ha permesso ai volontari la presenza per questa importante iniziativa organizzata dal Ministero della Salute.