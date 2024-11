Lutto a Nucetto per la scomparsa di Natalina Mazza

La redazione di Targato CN si stringe al cordoglio del sindaco Enzo Dho e della famiglia

La comunità di Nucetto è in lutto per la scomparsa di Natalina Mazza, conosciuta affettuosamente come "Lina", all’età di 86 anni. Ad annunciarne la scomparsa è la figlia Lorella con Enzo Dho e gli adorati nipoti Giorgia con Samuele e la piccola Camilla, Fabio e Gaia. La ricordano con affetto anche la sorella Rita, le cognate e i cognati con le rispettive famiglie, oltre a nipoti, pronipoti e parenti tutti.

La veglia funebre con la recita del Santo Rosario si terrà domenica 10 novembre alle ore 20 presso la Parrocchia di Nucetto. I funerali saranno celebrati lunedì 11 novembre alle ore 15 nella stessa parrocchia, con la tumulazione successiva nel cimitero accanto al compianto marito Bruno.

La redazione di Targato CN si stringe al cordoglio del sindaco Enzo Dho e della famiglia